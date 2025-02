Así es como llaman en algunos círculos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una mujer sin piedad. La que dice una cosa y hace la contraria. La enemiga de la también ministra, pero esta de Sumar, Yolanda Díaz a la que ningunea de malas maneras, hasta el punto de que la gallega se entera de muchas de las decisiones de la andaluza por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y en especial la prensa, son un recurso manido para los políticos que no se enteran de nada o no les interesa enterarse. La rueda de prensa del pasado martes fue para enmarcarse. Está todavía en boca de todos.

La Montero no deja a la Díaz disfrutar de sus "logros". Los hechos empañan los resultados obtenidos por la titular de Trabajo. No hay logro que le dure veinticuatro horas. Esta vez ha sido por todo lo que rodea al Salario Mínimo Interprofesional. Le aprueban a Yoly la subida que se sitúa en los 1.183 euros y cuando más feliz y dicharachera se mostraba, va la andaluza y le echa encima un jarro de agua fría, confirmando que el SMI pagará IRPF por primera vez tras la nueva subida.

La avara no da respiro a los trabajadores. Exprime sus sueldos hasta dejar convertida la subida "histórica" del SMI, en una anécdota. No he escuchado ni a Unai Sordo ni al otro, es decir, los mandamases de CC OO y UGT, alzar la voz protestando por esta faena y en solidaridad con su amiga Yoly. Estarán preparando otra importante manifestación en contra de la oposición que, a buen seguro, acabará siendo la culpable del despropósito.

La jornada laboral sí se ha reducido a 37 horas. Sin embargo el incremento salarial se ha ido cual nave al garete con la tributación del impuesto sobre la renta, por primera vez, a un salario que, como su propio nombre indica, es mínimo. Todo el gozo de la gallega en un pozo. La andaluza no hace otra cosa que meterle goles. Hasta ahora, Hacienda había ido adaptando el mínimo exento del impuesto sobre la renta a los incrementos del SMI, asumiendo el coste que supone para las arcas públicas. La avara ha decidido poner fin al asunto para mayor decepción y rabieta de la gallega.

