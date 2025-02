La parábola del ómnibus

Un decreto ómnibus es aquel que lleva varias cuestiones en el mismo lote. Por eso en ese ómnibus pueden ir "pasajeros" que no caigan bien.

El recorrido del (pen) último ómnibus que puso en marcha el Gobierno iba del Parque de la Solidaridad a la Plaza del Escudo Social.

Entre los pasajeros iban 12 millones de pensionistas, otros muchos millones de beneficiados por los descuentos en el transporte, los de la subida del Ingreso Mínimo Vital, afectados por la DANA, etc.

Junto a esos iban unos poquitos (unas 15.000 familias) que durante el 2025 podrían "disfrutar de la ventaja" de que si eran vulnerables y de repente no podían pagar el alquiler no podrían ser desahuciadas mientras no se encontrara para ellas una "solución habitacional" (un lugar donde vivir) pues de lo contrario quedarían literalmente en la calle (con niños, bebes y enfermos).

O sea el ómnibus iba ocupado por millones de personas a los que el dinero de la pensión o las rebajas en el trasporte les venían bien, y menos de medio millón sumidas en la amargura por falta de lo básico para vivir.

¡Ah! y también iba, en el maletero del bus, un palacete sito en París que había comprado el PNV cuando tuvieron que huir a Francia para que el bueno de Franco no les fusilara (edificio que les quitó la Gestapo para luego regalárselo al régimen del citado dictador, tal vez por estar Hitler agradecido por lo de la División Azul: españoles luchando por la Alemania Nazi contra Rusia).

Resumiendo, en el ómnibus iban 25 millones o más, mezclados con medio millón o menos, y el palacete.

Entonces llegó el vehículo a la frontera entre: el país del sentido común y el país del "tú a mí no me la das" (así que si te crees que no me atrevo a romper la baraja, verás lo que es bueno).

Y por ello, al ir el autocar a pasar la aduana, "los novios de la banca" dijeron: "el ómnibus no pasa" porque ahí van escondidos medio millón de "parias de la tierra", y nosotros, en cuanto de derechas que somos eso no lo toleraremos.

Con lo que por culpa de una conducta descabellada y errática, más de 25 millones fueron perjudicados poniendo como disculpa a menos de medio millón.

Metidos en tal atolladero algunos políticos de alcurnia han salido en Santa Clara (calle principal de Zamora) a decir que ellos son buena gente pero que no pueden permitir que les engañen los socialcomunistas, metiendo en el mismo saco a mas de 25 millones y a menos de medio millón; que ellos dejarían pasar con su voto a los más de 25 millones si van en un bus separado de la furgoneta del medio millón.

Y según la prensa lo han explicado así: 1.- Paralizar los desahucios (durante el 2025) fomentaría la okupación (ocultando que el plan del gobierno de ralentizar los desahucios para familias vulnerables ya se viene haciendo desde la pandemia, pagando el alquiler el Estado, es decir sin mal para el propietario que lo que quiere es la pasta) 2.- Tampoco quieren que se le devuelva el palacete al PNV cuando es un asunto que, en su día, ya habían consensuado los del Gobierno de M Punto Rajoy y el PNV. 3.- También dicen que el gobierno no les da dinero suficiente para sus autonomías, cuando en las gobernadas por ellos han rebajado impuestos a quienes más tienen (como si les sobrara).

En verdad, en verdad os digo: Que quienes no distinguen el beneficio a favor de más de 25 millones y ponen como disculpa el chinchar (jorobar) a menos de medio millón son unos demócratas rarísimos.

PD: Afortunadamente ahora, ante el nuevo ómnibus (con los mismos pasajeros) han cambiado de opinión porque, según dicen: "a ellos no les engaña nadie".

De lo que se deduce que se engañan a sí mismos.

