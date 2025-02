Así está la vida consagrada en España: bajo mínimos. Me da mucha pena o quizá debería decir rabia, comprobar cómo ha ido decreciendo el número de sacerdotes y religiosos y también el de católicos practicantes quizá demasiado mayores. "La práctica de la fe no es cosa de viejos", tomo prestadas palabras del papa Francisco, referidas a la relación especial existente entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe como ejemplo para los jóvenes. Quizá, habría que matizar y decir que la práctica de la fe no es solo cosa de viejos.

Sólo dos de cada diez españoles se reconocen como católicos practicantes. Y a la baja. Eso dice una encuesta que por ser del CIS no me la creo del todo. Ya sabemos cómo funciona "la cocina" de Tezanos. Él se lo guisa, él se lo come. No obstante, la realidad es tozuda y se empeña en ofrecernos datos y cifras preocupantes. Como que los sacerdotes en toda España son cerca de 15.000, no sé si llega. Hace treinta años, había cinco mil más lo que contribuía a que no tuvieran que pasar por los apuros actuales, es decir, que un solo sacerdote se vea obligado a atender veinte, treinta y más parroquias rurales. Hay que tener una fuerte vocación.

En el caso de la vida consagrada, España pierde cerca de mil cada año sin que haya una renovación. Actualmente se contabilizan 32.531 religiosos y religiosas de vida activa. Un descenso notable, si lo comparamos con las cifras de hace tan sólo ocho años, que ascendía a 45.000. Renovarse o morir. Entiendo que en ello están. Pero está costando remontar. Menos mal que en Zamora hay rostros jóvenes que hacen reverdecer la esperanza.

Lo que la Iglesia no necesita son escándalos de jaez alguno, ni más monjas de Belorado haciendo negocio, ni más curas mercaderes, ni de los otros acomodaticios para convertirse en el modelo de Iglesia que busca Francisco: "Un lugar abierto, donde todos puedan sentirse en casa y participar". Ojalá esta situación sea solo un bache, una señal de alerta para no bajar la guardia. Que se detenga el proceso de secularización y que se recupere el peso de la religión en la sociedad.

