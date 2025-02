Lo malo de darle vueltas a esos días en los que, debido a los aciagos avatares que nos han deparado solemos decir aquello de que "hay días en los que sería mejor no levantarse", es que no nos sirve de mucho. Porque, a toro pasado, es fácil sacar conclusiones. Pero lo pasado, pasado está. La cosa sería de otra manera si tuviéramos el don de prever acontecimientos futuros, ya fueran éstos próximos o lejanos en el tiempo. Pero lo cierto es que no somos profetas ni sibilas, y difícilmente vamos a ser capaces de dar en el clavo y adivinar lo que está por llegar.

Pues eso, que un día, por mor de que a un vecino del bloque le ha dado por hacer obras en casa, resulta que la comunidad ha tenido que cortar el suministro general de agua caliente que nos ha hecho dar un inesperado salto en la ducha; y al que más y a la que menos, el agua fría es con lo que menos le apetece contactar en este tiempo.

Otro día, sales ufano a dar un paseo, y no reparas en que en la acera han depositado estratégicamente un excremento, fruto de la actuación estelar de algún perro, que su desaprensivo dueño no se ha molestado en recogerlo. Y como tu mirada se encuentra ensimismada mirando hacia el cielo, porque el día promete mucho, pues la has pisado de manera contundente, de modo que la defecación se va expandiendo entre los surcos de goma del calzado que llevas puesto.

No es tampoco inusual ir a recoger el coche que has dejado aparcado en la calle, dos manzanas más arriba, y reparar en que tiene un raspón de considerables proporciones, fruto del golpe propinado por algún conductor que no ha tenido excesivo cuidado al hacer determinada maniobra. Si es éste el caso, jamás encontrarás una nota con la dirección o el teléfono del infractor, que te permita ponerte en contacto con él y hacer los trámites necesarios para que el seguro se haga cargo de la reparación del desperfecto.

Las cosas suceden porque sí, puesto que no vivimos aislados, sino en sociedad. De manera que, aunque no lo deseemos, nos interrelacionamos

En todos estos casos, y en otros de mayor o menor relevancia, nos repetimos internamente aquello de que "hay días en los que habría sido mejor no levantarse". Pero, realmente, a esa muletilla no le asiste demasiado la razón. Porque las cosas suceden porque sí, puesto que no vivimos aislados, sino en sociedad. De manera que, aunque no lo deseemos, nos interrelacionamos.

Cierto que hay incidencias que dependen de nosotros mismos. Pero la mayor parte de las situaciones nos vienen sobrevenidas. Porque, nos pongamos como nos pongamos, en nuestra casa también llegan a pasar cosas. Desde tener que aguantar el ensordecedor ruido del taladro del vecino de arriba, cuando le da por hacer bricolaje, a soportar la intemperada música que al adolescente del piso de abajo le gusta consumir a todo trapo.

Por otra parte, estamos obligados a salir a la calle, bien sea para ir al trabajo o para hacer la compra, también para visitar a un familiar, o para echar una charleta con algún amigo. Y en ese ínterin pueden suceder muchas cosas, como por ejemplo que le dé por llover y que no llevemos paraguas. O que pase un patinete eléctrico a toda pastilla rozando tu cuerpo serrano y tengas que dar las gracias a Júpiter por no haber sido atropellado. O que algún desperfecto en la calzada te ayude a dar un tropezón, con posibilidad de posar tus nalgas violentamente en el suelo.

Así que, quizás lo mejor sería que no le diéramos a los acontecimientos más trascendencia de la que tienen. Porque, al más pintado le suceden cosas, y no todas de carácter agradable o positivo.

Tomar la opción de vivir al margen de los sucesos, más o menos cotidianos, nos obligaría a hacer vida de anacoreta, como la del asceta Simón, que se pasaba todo el tiempo subido sobre una pequeña plataforma, fijada en un pilar de varios metros de altura, en aquella película que hizo Buñuel en su etapa mexicana a la que le dio el título de "Simón del desierto". O a la de Estelrich, con Fernando Fernán Gómez encerrado en su cuarto de baño, aislado del mundo, recibiendo "en chándal" a sus amigos, mientras su mujer le alegraba la vida a uno de ellos. Pero, aun en este último caso, el protagonista no podía por menos de enviar mensajes metidos en tubos de aspirinas, que lanzaba por la taza del wáter.

Pues eso, que hay dichos, como el que ahora comentamos, que utilizamos porque sí, pero que si los analizáramos un poco nos daríamos cuenta que no siempre pertenecen al terreno de lo razonable, ya que, aunque nos encerráramos en algún gueto también nos llegarían a pasar cosas.

Así que no queda otra que cambiar de actitud y aceptar como normales determinadas situaciones, aunque no debieran serlo; como mostraba aquella delirante película de Billy Wilder "Con faldas y a lo loco", donde, en la última escena, Jack Lemmon desvelaba a su ferviente admirador (Joe Brown) que, a pesar de su aspecto, no era una mujer, sino un hombre. Pero al embelesado enamorado le dio igual aquella aclaración, y no se dio por vencido, ya que le respondió aquello de: "Nadie es perfecto", icónica frase que ha pasado a formar parte de la historia del cine.

