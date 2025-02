El otro día, al volver a casa a la hora de comer, mientras andaba por la calle y junto a una conocida tienda de alimentación, en torno a un banco de la acera, estaban dos empleadas de dicha charcutería atendiendo a una señora mayor, que parecía haber sufrido una pequeña indisposición.

Era un bonito día, con temperatura templada y luminoso sol de mediodía, en una calle a esa hora transitada por alguna gente, pero sin aglomeraciones, prisas, ni ruidos de automóviles. Era un momento agradable.

Mientras iba a pasar ante el banco callejero, vi como una de las dos jóvenes vestidas con el uniforme laboral de la charcutería se retiraba a la tienda y la otra recibía la respuesta de la señora mayor, que alzando un brazo en cierta dirección le decía: "Vivo por allí, cerca". Algo le comentó esta chica, que no llegué a oír, pero deduje que le expresaba su intención de acompañarla a casa, porque la señora contestó: "no te molestes, mujer, que tendrás otras cosas que hacer". E inmediatamente sí que tuve la suerte de escuchar la réplica de la joven: "No se preocupe, lo hago con mucho gusto".

El día se volvió aún más bonito, más apacible, más tranquilo y luminoso. Esa agradable frase, generosa, llena de educación, afecto y de ecos entrañables: "Lo hago con mucho gusto" invitaba a dar gracias a Dios y a la vida. Sin duda.

Aunque los hechos, la situación y las reacciones de los personajes no fuesen nada del otro mundo, quedaba claro que las personas podemos ser buenas y muchas veces incluso llegamos a serlo. Y eso es un gran bien, una suerte, en sí mismo y también por contraste de tantas otras cosas detestables, que también somos capaces de llevar a cabo con frecuencia. Y que, por lo demás, se hacen más públicas, salen más en los medios y tienen más eco. De ahí que me haya decidido escribir sobre este pequeño hecho, para compensar un poco ese otro ruido de maldades que con frecuencia también oímos.

Ángel García Prieto

