Karla Sofía Gascón, actriz

No soy crítico de cine, ni cinéfilo y, para más inri, no he visto la película Emilia Pérez, así que tampoco la interpretación de Karla. Ahora bien, como sí estoy en el mundo, he oído los elogios en todos los medios y ámbitos que ha recibido la película en conjunto y Karla en concreto, hasta el punto de haber estado nominada para un Óscar. Todo el mundo se ha deshecho en elogios sin dejar pasar, eso sí, la condición de transexual de la actriz, lo que reconozco que me incomoda, como lo hubiera hecho que se destacase que, además de buena actriz, era negra, enana, ninfómana, o de Badajoz.

Quiero decir con esto que los premios se dan, digo yo, por el trabajo realizado. Y en este sentido, parece, o lo parecía hasta hace unos días, que había unanimidad en la excelencia de la interpretación realizada por Karla.

De repente, todo se va al carajo. Se difunden a bombo y platillo una serie de mensajes de hace unos años en los que Karla muestra su islamofobia, entre otras cosas, y se acabó lo que se daba, Óscar incluido. Yo no sé cuántos resistiríamos una revisión de lo escrito en redes, pero sí sé que la entrega de premios, especialmente los teatrales y los cinematográficos, se ha convertido en los últimos años en un momento para hacer reivindicaciones que, en la mayoría de los casos, nada tienen que ver con la creación artística y sí mucho con la política. Y eso me parece peligroso e infame, porque se minusvalora el arte como tal para aprovechar el momento para vociferar ideología y frustraciones. Y a ello contribuyen los premiados, que en su minuto de gloria aprovechan para reivindicar su condición sexual, la salvación del planeta o el fin del hambre en lugar de denunciar las deficiencias en su oficio o engrandecerlo.

A lo anterior se añade la presunción de que alguien con éxito tiene una determinada ideología, una moral y un comportamiento privado y social acorde con los tiempos que corren, con quienes dirigen el cotarro y con lo que se considera políticamente correcto. Y aquí es cuando se descuajarininga todo, porque lo que debiera premiarse es el trabajo artístico, no lo que se supone que piensa o defiende quien es galardonado.

No tengo ni la más remota idea de si Karla Sofía Gascón merece un Óscar por su interpretación en Emilia Pérez, pero sí creo firmemente que el arte tiene valor en sí mismo y que los premios que se otorgan a las manifestaciones artísticas de cualquier índole han de servir exclusivamente para dos cosas. La primera, ensalzar a los artistas, su trabajo y dedicación. La segunda, ser una reivindicación de esa manifestación artística.

Ahora bien, si, como ocurre en los últimos años, las entregas de premios son una feria de vanidades, peloteo al poder y la ideología dominante, frustraciones no digeridas y gilipolleces varias, eso sí, muy aplaudidas por el foro, entonces de poco sirven esas galas tan pintureras para fomentar la cultura, desarrollar el arte y dignificarlo. Es más, son una auténtica tragedia y propongo que se supriman definitivamente, si no los premios, sí las galas de entrega tal y como se están desarrollando. Que sea el público con su dinero y su tiempo quien decida qué y quién alcanza la gloria y se acabó.

Porque como tengamos que descalificar a quienes con genio reconocido por su arte son o han sido en su vida cotidiana alcohólicos, tarados, puteros, maltratadores, toxicómanos, fascista, o auténticos hijos de la gran puta, y tanto vale decirlo en femenino, entonces vamos a tener que hacer una hoguera con buena parte de la cultura de la que tanto presumimos. Y yo no pienso poner ni una mísera cerilla.

