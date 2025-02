Cada día más caros

No es que no me importe que el juez Peinado impute a la asesora de Moncloa que utilizaba Begoña Gómez, esposa de Sánchez, para sus asuntos privados, pues claro que me importa. No es que no me importe que el Supremo haya ordenado rastrear posibles mensajes de Aldama con Angel Víctor Torres y Santos Cerdán, pues claro que me importa. No es que no me importe la relación de Reyes Maroto con Víctor de Aldama, pues claro que me importa. No es que no me importe que por quinta vez, la ministra de Sanidad se haya negado a aprobar la financiación de un fármaco para tratar a determinados pacientes con leucemia, ya lo creo que me importa. Me importa todo lo que sucede en España. Y me trae por la calle de la Amargura lo mismo que hace transitar por la misma calle a millones de españoles: el precio de los alimentos.

Cada vez son más los españoles que deben hacer un importante esfuerzo para llenar la despensa y hacer frente al resto de gastos propios del hogar, sin acabar en números rojos. El precio de los alimentos está por las nubes. El asunto no es baladí a sabiendas de que los alimentos se encarecen hasta un 600% en su trayecto del campo a la mesa. Ahí están las humildes cebollas para demostrarlo. El kilo de esta planta herbácea se paga al agricultor a 0,23 euros y se vende al consumidor final por 1,59 euros. Y el ministro Planas Y Yolanda Díaz, sin decir ni pío.

El limón y la aceituna de mesa, junto a la cebolla, forman el top 3 de este despropósito. La patata, el cerdo, el cordero, la ternera, el café y el chocolate no se han quedado atrás. Ya no hay alimentos de pobres y de ricos, como antaño. Ahora son todos alimentos de ricos, que los pobres no pueden alcanzar. Habrá que sustituir la patata por el ñame y así sucesivamente ir buscando alternativas a buena parte de los alimentos que consumimos a diario. Y que cada día están más caros. n

