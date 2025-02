La voz de los sin Vox

Todo apuntaba a que iba a ser una semana triunfal para Vox. Una de las encuestas más reconocidas le otorgaba el lunes una subida en intención de voto (alcanzaría el 14%) mientras PSOE y PP bajaban. A la vez, en la sede central del partido de Abascal, en la madrileña calle de Bambú, se preparaban con euforia para ser protagonistas de un gran acontecimiento mundial, casi planetario: la reunión de la Internacional Ultra, los Patriots, o sea Patriotas, pero en inglés, o en lo que sea, que queda más fino, más chic, más en misil norteamericano, que así le encanta a Trump, gran ídolo del grupo reunido estos días en Madrid. Muchos de los principales ultras europeos juntos y revueltos en territorio Ayuso. Ahí es "na".

Sin embargo, entre datos futuros y aspiraciones de poder apareció la cruda realidad. El mismo lunes de la encuesta victoriosa, Juan García-Gallardo, el hombre del dedazo de Abascal en Castilla y León presentó su dimisión como portavoz en las Cortes regionales y como procurador. Las aguas del estanque se enturbiaron como si hubiera caído una piedra en ellas. Llovía sobre mojado, pero esta vez a cántaros. Días antes, el chaparrón se llamó Ana Hernando, procuradora por Burgos, y Javier Teira, elegido por Salamanca. Ambos han sido expulsados del grupo parlamentario de Vox y son ya procuradores no adscritos incluidos en un grupo que tendrá que comprar sillas plegables para que puedan sentarse todos.

La salida de García-Gallardo, con portazo incluido, fue noticia nacional. Lo sigue siendo por mucho que desde la calle Bambú y desde Vox en Castilla y León quieran quitarle importancia. Fue el primer alto cargo voxista en un gobierno autonómico y sus jefes y correligionarios lo pusieron como ejemplo de muchas cosas, casi como un político que iba a enderezar el rumbo de esta tierra y demostrar lo que podía hacer Vox si llegaba al gobierno, a los diferentes gobiernos. Y García-Gallardo demostró en muy poco tiempo de lo que era capaz, mejor dicho incapaz. Vicepresidente de la Junta, sin competencias concretas y bien pagado, fue bastantes veces noticia nacional por sus declaraciones explosivas y por mear fuera del tiesto aquí y en Europa. Pero Bambú (no confundir con nuestro bar de las perdices y los tiberios) se lo perdonaba todo hasta que…bueno, hasta que Gallardo dejó de obedecer a ciegas las órdenes de Abascal y de su guardia pretoriana.

Y entonces se convirtió en el malo de la película, como antes lo habían sido Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Ortega Smith y algunos, bastantes, más. Como ahora lo ha sido Sonia Lalanda, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, expulsada durante seis meses. Al conocer la noticia, Lalanda ha definido a su todavía partido como "una picadora de carne". Duro, pero muy expresivo. En el Consistorio palentino hay otros dos ediles de Vox que ya figuran como no adscritos. Ignoro si doña Sonia se rebeló en su momento ante estas dos salidas.

¿Cuáles son los motivos por los que Vox se ha convertido en una "picadora de carne", especialmente aquí? La respuesta la saben hasta los parvulitos: porque alguien da su opinión contraria, o no concordante del todo, a la línea férrea marcada por Abascal y sus mariachis. Porque alguien reclama democracia interna y no dedazo tras dedazo. Porque alguien pide respeto al manifiesto fundacional del partido. No, está claro que Abascal y su grey no toleran ni la más mínima disidencia, ni el más pequeño matiz. Pero, ¿no lo sabían los que ahora protestan?, ¿de verdad se creían que, dado el pasado y las palabras de Abascal, podían confiar en una "democracia interna"? Ilusos, más que ilusos. Pedirle a un partido ultra democracia interna es como exigirle a Vinicius que esté 90 minutos callado o pretender que Curro Romero reciba a un miura con una larga cambiada a porta gayola. Una viñeta de El Roto de ayer lo resume muy bien. Un señor le dice a un niño: "Déjate de idiomas y aprende a callar, que eso lo entiende todo el mundo". Libertad de expresión, que pide Abascal.

