Tres problemas, tres

Uno. No soy capaz de comprender cómo es posible que en pleno siglo XXI aún tengamos que leer o escuchar noticias y reportajes en los medios de comunicación, en las redes sociales o en la barra del bar sobre un problema que me descoloca: la falta de cobertura, las zonas de sombra o la "fuga" de imágenes de televisión cuando las nieblas u otros fenómenos atmosféricos hacen su presencia en la España vaciada y, muy especialmente, en las comarcas del oeste de Zamora. Ya sé que las autoridades competentes hacen lo que pueden para solucionar un problema que, desde mi desconocimiento más absoluto, llama la atención. Porque vamos a ver: si hemos llegado a la Luna, puesto en órbita la Estación Espacial Internacional, enviado sondas espaciales a Marte y a otros planetas del sistema solar, lanzado satélites de comunicación, telescopios e incluso el coche de Elon Musk, ¿tan difícil es corregir este problema aquí, es decir, en la Tierra y, más concretamente, en la provincia de Zamora y, sobre todo, en las comarcas de Aliste, Sayago o Sanabria? Que pregunto por preguntar, ¿vale?, porque, como digo, de estos asuntos entiendo nada.

Dos. Tampoco concibo que sigamos repitiendo las mismas monsergas de siempre. ¿A qué me refiero? A los comentarios y las reflexiones que se emiten por parte de quienes pontifican sobre los asuntos demográficos que afectan a Zamora, que no son otros que los mismos asuntos que impactan en otros territorios del planeta Tierra y que están relacionados con la natalidad, las defunciones y las migraciones. No está de más recordar que el comportamiento y la evolución de los tres fenómenos demográficos se estudian en colegios, institutos y, de un modo mucho más técnico y profesional, en los centros y las facultades universitarias. Porque conocer los factores que influyen en que los nacimientos sean muchos o pocos, las defunciones se incrementen o disminuyan o que el saldo migratorio sea positivo o negativo es un asunto primordial para la planificación de políticas públicas relacionadas con la salud, la enseñanza, los servicios sociales, el transporte o la conectividad. Por consiguiente, ¿qué se puede esperar cuando el análisis de los tres fenómenos demográficos citados se realiza incorrectamente? Pues eso: un fracaso total.

Y tres. Que me subo por las paredes cuando veo o escucho determinadas conductas de quienes supuestamente pertenecen a esa categoría que hemos denominado “género humano”. Por si a estas alturas de la película aún hay homínidos (no se asusten porque usted y yo somos homínidos) que no saben de qué demonios estoy hablando, recordaré algo muy obvio que está al alcance de cualquier homo sapiens. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. ¿Ha quedado suficientemente claro? Pues parece ser que muchas personas se resisten a entenderlo y, sobre todo, a practicarlo. Y luego, claro, pasa lo que pasa: que si te comportas como si fueras no sé qué, que si no te aceptamos en el grupo porque eres un poco rarito, que si patatín o patatán. Ustedes ya me entienden. En fin, que el desconocimiento y la ignorancia siguen campando a sus anchas. Y eso, ya lo dijeron los sabios de la antigüedad, es muy peligroso. Habrá que estar atentos. Por si acaso.

