"Rema mar adentro. No temas. Te haré pescador de hombres"

Pescador / Pixabay

El episodio de la pesca sorprendente e inesperada en el lago de Galilea nos es narrado en este V domingo del tiempo ordinario (C) por el evangelista Lucas (Lc 5,1-11) con una intencionalidad: infundir aliento a la Iglesia cuando experimente que todos sus esfuerzos fracasan al anunciar el mensaje. Lo que nos quiere decir es muy claro: hemos de poner nuestra esperanza en la fuerza y el atractivo del Evangelio, no solo en nuestro esfuerzo.

El relato comienza con una escena insólita. Jesús está de pie a orillas del lago y la gente se va agolpando a su alrededor para oír la Palabra de Dios. No vienen movidos por la curiosidad ni se acercan para ver prodigios. Solo quieren escuchar de Jesús la Palabra de Dios. No es sábado. No están congregados en la cercana sinagoga de Cafarnaún para oír las lecturas que se leen al pueblo a lo largo del año. No han subido a Jerusalén a escuchar a los sacerdotes del Templo. Lo que les atrae tanto es el Evangelio escuchado de labios del profeta de Nazaret.

También la escena de la pesca es insólita. Cuando los pescadores del mar de Galilea faenaban durante la noche, sobre un soporte situado en la proa, encendían una hoguera para que su luz atrajese a los peces. Cuando daban con un banco de peces, recogían gran cantidad de pescado que conservaban en salazón y vendían en "el mercado del pescado" de Jerusalén. Parte de la pesca se consumía frita en aceite. El pez grande y sabroso se denomina "Pez de San Pedro", mide unos 30 cm. y pesa medio kilo. Las barcas de dicho lago utilizaban piedras sujetas a una maroma como anclas.

Pues curiosamente, cuando se hace de noche, que es el tiempo más favorable para pescar, Pedro y sus compañeros, que trabajan por su cuenta, no obtienen resultado alguno. Es precisamente cuando se hace de día que echan las redes confiando solo en la palabra de Jesús, que orienta su trabajo, cuando se produce una pesca abundante, en contra de todas las expectativas.

También es una llamada a los cristianos de hoy preocupados y ocupados en hacer cosas e inventar estrategias para atraer a la gente, mientras percibimos una Iglesia que va perdiendo atractivo y credibilidad. Lo decisivo no es que la gente venga a participar de nuestras cosas, sino que puedan entrar en contacto con Jesucristo. La fe cristiana solo se despierta cuando las personas se encuentran con testigos que irradian el aire de Jesús, calientan con el fuego de Jesús, contagian con la alegría de Jesús.

Por eso necesitamos hacer nuestras, personal y comunitariamente, en este tiempo que nos toca vivir, las palabras de Jesús a Simón Pedro: "Rema mar adentro. No temas. Te haré pescador de hombres".

Amigo lector, subamos a la barca de nuestra vida y, "peregrinos de la esperanza" en este año jubilar, escuchemos a Jesús que nos invita a remar mar adentro sin tener miedo. Feliz domingo.