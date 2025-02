Lo que no consiga el Ministerio de Sanidad, ni la propia Yolanda Díaz lo consigue, y mire que se esfuerza en ello. Confieso que no conozco a la totalidad de ministros del Gobierno. Pero hay una que dada su afición a polemizar, a ir a la contra, a salir en la foto, me la conozco hasta de espaldas. Se trata de Mónica García, la eximia ministra de Sanidad. Esta señora y su ministerio han conseguido en poco tiempo, ponerse en contra a toda la profesión médica al completo. Es una especie de más difícil todavía, habida cuenta de que, como todo colectivo profesional, el de galenos tiene opiniones diversas respecto a temas clave en lo referente al marco legal que debe regular su actividad. En esta ocasión están todos a una.

Mire por donde, cualquier desacuerdo, cualquier desavenencia ha quedado reducida a la nada por la tomadura de pelo de la que los facultativos patrios han sido objeto por el departamento que dirige Mónica García quien, antes de entrar en política ejercía de anestesista. Lo de esta señora, desde que tomara posesión de su cargo, es una constante contradicción. Habla de lo que no sabe y promete lo que de inmediato se le olvida y claro, eso sienta fatal viniendo encima de una ‘compañera’, por lo menos de título.

La indignación de los médicos no es otra que las polémicas medidas que, de manera unilateral y sin consenso previo, ha incluido Sanidad, en el borrador del anteproyecto del Estatuto Marco del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud, que se está negociando desde hace meses y que la profesión médica considera inaceptables. No voy a entrar porque sería prolijo enumerarlo todo, en las medidas de la indignación, pero en verdad digo que son una tomadura de pelo. Como tenemos tantos sanitarios, estamos casi en cuadro en según qué provincias, que los cabreen y se larguen todos a Reino Unido o Portugal.

En un momento como el actual, en el que el debate se centra en la jornada de 37,5 horas semanales para todos los trabajadores (y se debate sobre si tendría que ser de 35), la imposición de 10 horas más para los médicos ha caído como una bomba. Las espadas están en alto.

