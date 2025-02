Bugs Bunny se muda a Tierra de Campos

Hay días de paridera en que las ovejas demuestran ser más humanas que algunos homínidos y se apiadan de una. Al caer la noche dejan de parir. Lo justo para que pueda llegar a tiempo de comprar pasta de dientes antes de que las tiendas cierren. Y de paso acercarme a la Morriña para echar una cerveza rápida. Que esa buena gente tiene vida y una familia esperando en casa.

Esperando, sin fumar, ando yo. Pero no al hombre que más quiero como Sarita Montiel, sino un par de libros subversivos y que esta vez he tenido que pedir directamente a la editorial. Sigo de luto por el cierre de la librería de Villalpando y todavía me falta el ánimo para pedir asilo intelectual en otra.

Urueña, la villa del libro queda muy a trasmano. Prefiero ponerle ojitos a una de Benavente. Con su voluptuoso escaparate que exhibe sin ningún tipo de pudor ejemplares de la revoltosa editorial Capitán Swing. En cuantito divise uno de los libros salvajes de Errata Naturae, igual cambio la de Patricia por la librería de Ángela. Hasta puede que me arranque a bailar en plena calle Los Herreros a lo duquesa de Alba el día de su boda. Con menos arte y muchas menos tierras en mi haber, obvio.

¿Hay algo más triste que una pastora sin un libro en el bolsillo de la zamarra?

Dimisión del gallardo vice que renegó de su parcelita de poder anteponiendo sus principios aparte, nada. La radio rompe el hermoso silencio sin mejorarlo y los podcasts son tan tediosos y prescindibles como el porno. El libro es sin duda el mejor aliado. Con el rebaño pastando dentro de un perímetro delineado con cable eléctrico, leer escuchando a una tórtola solitaria o el ronco graznido de los cuervos es una delicia. Quien lo probó lo sabe.

David Trueba novela con maestría una sarta de rancios tópicos superados, la gran meseta cerealista y ovejera ya no es aquel territorio comanche

Tierra de Campos de David Trueba no es incendiario, más bien incita a tirar al escritor al pilón. No hay que tener un posgrado en etología antropológica para intuir que sus padres, terracampinos de la diáspora, le obligaban a viajar cada verano de Madriz a Mayorga de Campos para visitar a los abuelos. Al zagal aquello le generó un trauma, amén de un profundo rencor, que aún no ha conseguido superar. El libro es fiel reflejo de ese odio cerril y enquistado.

La Tierra de Campos no es el territorio comanche del libro de Trueba. Puede que lo fuera alguna vez, puede que no. Es una comarca inmensa que engloba grandes pedazos de cuatro provincias, León, Palencia, Valladolid y Zamora. Y que ofrece unos ecosistemas compartidos en lo geográfico y humano muy específicos, pero también diversificados. Verbigracia, hay muchas y variadas Tierras de Campos.

Y con el argumento de autoridad que me confiere llevar más de un cuarto de siglo deambulando por aquí, enmiendo la novela a la totalidad. No así la genial maestría que evidencia su escritura. Ante la cual sólo puedo mostrar mi admiración y respeto. Como ante la renuncia del politiquillo de Vox.

La gran meseta cerealista y ovejera no es ya aquel compendio de rancios tópicos, aquella demostración de idiosincrasia cascorra. No más álamos vencidos por el peso de galgos ahorcados, violentadores de gallinas, ni expertos vaciadores de cubas peregrinando de bodega en bodega.

Tierra de Campos se ha reinventado. Reciclado. Redimido. En una clara apuesta por la agricultura en ecológico, EcoPrado como ejemplo, experimental, de permacultura o regenerativa. Cuna del prieto picudo y el albarín blanco, con bodegas de renombre, entiéndase Gordonzello. Y buenos vinos, como Belote criado en cueva en Roales de Campos.

Productora de extraordinarias cervezas artesanales y de una miel de calidad excepcional, como la Miel de Campos que se elabora en Aspariegos. Con los consabidos e innumerables quesos de oveja y cabra. Junto con el incomparable lechacito.

Con permiso de los artistas de Urones de Castroponce o Valdunquillo, más El Naan y su música que rompe fronteras desde Paredes de Nava, el mismo pueblo palentino que vio nacer a Jorge Manrique, el sector primario sigue siendo el motor de la economía.

Los pueblos se están reivindicando arreglando casas y antiguas paneras y pajares en desuso para reconvertirlos en casas de trabajadores permanentes y temporeros. Y es que junto al perenne trabajo de pastoreo y guarda de la cabaña ganadera, ha surgido el obligado oficio de los cuidados y la ayuda a domicilio.

Es una fea realidad, pero en Tierra de Campos hay más viejos que palomares.

Pues en esta Tierra de Campos, y no en la de David Trueba, se ha instalado una celebrity no invitada: Bugs Bunny. Que se ha enseñoreado de la comarca, acompañado no de Elmer el gruñón sino de cientos de miles de amigos. Tantos, que se han convertido en plaga bíblica.

Ante la que ayuntamientos, juntas agropecuarias locales y cotos de caza permanecen inamovibles y sin pedir ayuda a las diferentes administraciones. Taoísmo y wu wei terracampino en estado puro. Con los sembrados, cunetas, regatos, huertas, plantíos y majuelos arrasados, y todos esperando que sea la Naturaleza quien mueva el culo y se reorganice, desatando una epidemia de neumonía hemorrágica del conejo. O que algún labrador cabreado denuncie en fiscalía provincial la suma de dejadez e incompetencia y exija una justa compensación económica por el desastre.

En la Naturaleza no existe la perfección, las matemáticas son exactas, no perfectas, y Tierra de Campos no iba a ser la excepción. Por eso, junto a Bugs Bunny y sus colegas devorando la cosecha de este año, se va a inaugurar próximamente en San Esteban del Molar un club de señoritas para solaz de cutres señoritos imitadores de Pepe el Romano. Un puticlub de los de toda la vida con muros rosa rosae que se llama Las Conejas y no Las Furias...

Al menos este año nos ahorraremos el baño en glifosato de la Diputación.

