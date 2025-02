No es el hermano

Leo que el hermano del presidente del Gobierno ha dejado el puesto ese que tenía en la Diputación de Badajoz, por el que se viene haciendo un ruido inmenso para ver si a través de él logra el PP tumbar a Pedro Sánchez. Una de tantas maniobras destructivas y no la más relevante. La verdad es que más que un puesto de trabajo (para coordinar los conservatorios y actividades musicales de esa provincia al parecer) la cosa sonaba a "canonjía". Ni tenía lugar físico de trabajo, ni horario, ni obligación siquiera de residir en la provincia ni el país. Pero está por ver que eso lo consiguiera por ser "hermano de" y no porque él tiene los conocimientos y titulaciones requeridas para el puesto. Es lo que tendrá que dilucidar la justicia y en lo que yo no voy a entrar.

Lo que me llama la atención, y me lo ha llamado desde el principio, es que sea "el caso del hermano de Sánchez" y no el "Caso Diputación de Badajoz", que sería lo suyo si se buscara justicia, si se peleara contra el despilfarro, y no estuviéramos ante politiqueo del peor. Porque ahí, si hay algo, tiene que ver con que una institución pueda crear, porque le viene en gana, un puesto discutible e incomprensible, al menos desde fuera. De haber un delito será del político que crea esa plaza más que del beneficiario de la misma, que por cierto la consiguió cuando Pedro Sánchez no solo no era nadie, sino cuando lo habían expulsado de la cúpula del PSOE e iniciaba su particular travesía del desierto que algún tiempo después lo volvería a encumbrar. En todo caso, no tengo interés alguno en defender a nadie.

Pero me preocupa que nunca se ponga la lupa sobre una de las instituciones más opacas, discutibles y escasamente democráticas que tenemos, donde ese posible eso de Badajoz y un sin fin de irregularidades o corruptelas más, sobre las que siempre se ha corrido un inmerecido velo de discreción. Las diputaciones nacieron como apoyo de los municipios menores, pero solo hay que ver donde tiene toda su riqueza y patrimonio la de Zamora (dos sedes impresionantes, la actual y la vieja; el lujoso teatro Ramos Carrión…); en el único municipio para el que no nació. Todos sabemos que quien gobierna una diputación con mayoría puede hacer de su capa un sayo. De eso deberíamos hablar, ahí habría que poner el foco. Y no digo más, porque ya dije demasiado en tiempos y nunca fue de utilidad.

Buenos días, majos.

