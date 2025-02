Siempre aprendiendo

Me anima a escribir cuando como por ejemplo hace días caminando por la calle de Santa Clara en Zamora cinco personas me dicen, tienes que escribir más, te leemos y nos sirve. Me satisface que nuestros paisanos lean y lean el periódico. Y al leer piensen y vuelvan a leer lo que les gusta o no terminan de entender. Personas que leen se entretienen , se forman y son menos manipulables. Cultura, información y autonomía van de la mano. También lo que leemos los domingos sobre la historia y el presente de uno de nuestros pueblos . Artículos con los que se aprende mucho de historia, cultura, arte y más. Me sirve de mucho una frase impactante atribuida a Jovellanos y que leí en este periódico no hace muchos días : Me duele ver el que viaja y no escribe, que observa y no apunta, no ordena, ni deduce y no coge fruto ni para sí, ni para otros. Y pienso que los periodistas debemos viajar, observar, ordenar, transmitir.

Me emocionó y aleccionó una conversación que tuve en el campo con Yolanda, mujer de unos cincuenta que encontré cuidando ovejas y me enseñó lo siguiente. Todo el rebaño unas 180 eran negras de una raza a extinguir que se llama castellana negra, agrupada en la sociedad ANCA y que se distinguen por tener la lana negra con una mancha blanca encima de la cabeza y otra en el rabo. La lana y la piel se pagan menos que en las blancas. Reciben una mejor subvención que las blancas por estas características. Con cinco machos se bastaba la manada para asegurarse tres corderos cada oveja y cada dos años. Nada de inseminación artificial. Tres mastines y un carea cuidaban de ellas, pero sobre todo la dueña quien para aprovechar el tiempo tejía con agujas. Nada de nostalgias por la ciudad. Feliz en el campo. Sus dos hijas con carreras universitarias buscaban otro modo de vida. El marido se encarga de las vacas.

Ha aparecido un nuevo Quijote en Sayago. Los de Almeida dicen que las bodas de Camacho las escribió en su pueblo. El nuevo Quijote pasea con su Dulcinea de Moraleja de pueblo en pueblo con su libro "Sayago mítico" y su mensaje de agitador cultural de la comarca. Habla con los alcaldes y en las fiestas locales se programa una conferencia para él, gratis, la presentación, venta y firma de autógrafos de su libro. Y lo cierto es que los asistentes, normalmente muchos, adquieren su obra. Hay alcaldes que hasta ofrecen un piscolabis. La cultura entra mejor con un trago. Se le encuentra en todos los eventos culturales, reivindicativos de la comarca. Hasta ha creado una asociación y una web de escritores de Sayago. En tres convocatorias ha reunido a más de 100 con vocación de cultura. José Luis Martín Barrigós es el nuevo idealista. En ocasiones resuena la voz por las calles de los pueblos. El chatarrista, recojo hierros viejos, chatarras. Y salimos al encuentro con cestas de residuos inservibles de este metal. Cuando es poco se disculpa que no puede pagar y cuando es mucho, pesa y da algo. Al fin nos libera de cosas inservibles que se transformarán en materiales de nuevo uso. Estos transeúntes, sí que son merecedores de reconocimiento, de alguna propinilla por parte de los ayuntamientos y declarados como profesionales de utilidad pública, tanto y tal vez más que algunas asociaciones que reciben subvenciones por hacer poco. En las ciudades este trabajo lo hacen inmigrados con carros de la compra de los supermercados.

Entre los escombros depositados en los contenedores de las obras en construcción o reparación buscan restos de metal para vender. El agradecimiento pues para los chatarristas o recogedores, sean nativos o foráneos, de tantos restos despreciables, pero reconvertidos en útiles. Reconocimiento y agradecimiento a quienes nos culturizan porque viajaron, vieron, pensaron y nos regalaron con artículos como "Cultura que dinamiza el pueblo o los pueblos de Zamora recuperan la dignidad de la memoria" ( La Opinión 22 y 20 de agosto de 2024 ). Aunque viejos en el tiempo, de valor permanente. Nos permiten saber y alegrarnos porque la transmisión y vivencia de actos culturales ha sido bien tenida en cuenta por los organizadores de las fiestas en los pueblos.

Un vítor para todos los eventos culturales ejemplarizados en el programa del día de la Comarca de Sayago por el espléndido programa cultural, musical y de gran contenido identitario de esta región. La redactora Estefanía Vega puso con gran elocuencia y saber en su pregón realzando los valores de estas tierras. No en vano es periodista y sayaguesa. Conoce y valora bien sus raíces y costumbres y virtudes. Mucho acierto en designar como sayagués del año al obispo, Don Paco quien, con gran inteligencia, muchos estudios, posibilidades de hacer carrera en España, se fue a las selvas del Perú para culturizar, hacedor de caminos, elevar el nivel de vida, evangelizar, a quienes estaban abandonados de las autoridades. n

