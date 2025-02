Se dejan comprar

No hace falta ser un lince para saber que me refiero a los dos grandes sindicatos. Los mismos que el pasado domingo mantenían en algunas ciudades de España su capitidisminuida manifestación contra la oposición. Lo nunca visto en país alguno del orbe democrático. Al igual que el Gobierno, también Comisiones Obreras y UGT han querido hacer tragar a los trabajadores el decreto ómnibus con el que Sánchez y sus cuates querían hacernos tragar ochenta y tantas medidas de lo más variopinto que, al final, con la aquiescencia de Puigdemont, se han quedado en veintitantas. La principal, la subida de las pensiones que el Gobierno y el PSánchez en su conjunto utilizaron como ariete contra el Partido Popular.

Sordo y el otro se han puesto claramente en evidencia. Nunca hasta la fecha había ocurrido algo igual, que los sindicatos mayoritarios que deben procurar "el bienestar común de sus afiliados (que no son todos los españoles, sino unos pocos), a través de convenio o contrato colectivo sobre las condiciones de trabajo y por medio de una serie de otras acciones que desarrollan frente al Estado y el empleador", se manifiesten para hacerle el juego al Gobierno de turno.

En cierta medida es lógico porque el Gobierno de turno, que todo lo compra, regó con dinero público a los sindicatos. Los mismos que se manifestaron contra el PP, es decir, contra la oposición. El "riego" consistió en 32 millones de euros para las organizaciones sindicales, duplicando con creces la cifra del año pasado. Para buenas mariscadas, balnearios de lujo, viajes de trabajo al Caribe, gambitas de Huelva y percebes gallegos en el aperitivo, sí da.

El decreto ómnibus era un cajón de sastre. Metiendo a los pensionistas y el transporte tenían asegurado la polémica si Junts fallaba en contra, y falló. Les quedaba el comodín del PP que no es socio del Gobierno ni participa en sus trapicheos. Y claro, como no coló como esperaban, han echado mano de Sordo y el otro para hacer el más espantoso de los ridículos. A los medios internacionales le remito. Y ahora que me digan que esto es mentira y que he puesto en marcha la máquina del fango. ¡Venga ya!

Suscríbete para seguir leyendo