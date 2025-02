¡Vivan los quintos del pueblo y el derecho a la pensión!

Aunque en las fiestas de quintos se dice la relación / de lo que aquí ha acontecido el año que ya pasó / no podemos este año -pues no cabría perdón- / olvidar que a los mayores que por la provincia son / mayoría de habitantes, base de la población, / han querido congelarles su sustento: la pensión. / Porque el gobierno de España en una ley decretó / que subieran las pensiones por compensar la inflación / a través de un decretazo al que ómnibus se llamó, / que también el sueldo mínimo subía al trabajador, / y ayudas daba a la gente que a final de año sufrió / la tragedia de la Dana con muertes y destrucción.

Y siendo tan necesario y cargado de razón / el decreto del gobierno, ¿saben lo que sucedió?: / que lo tumbó la derecha y ultraderecha de Vox, / con la ayuda inestimable del "indepe" Puigdemont. / (Extraños esos partidos que defienden la nación / española y catalana como una contradicción, / porque al final cual derechas duermen en mismo colchón. / Y los que duermen juntitos son de la misma opinión).

Menos mal que al poco tiempo, tras la enorme confusión / partidista y de objetivos, el PP mudó opinión, / y el "no" a subir las pensiones se convirtió en si mayor: / los populares la nota han vuelto a dar con Feijó. / Pero al fin los pensionistas han salvado la pensión / con el do de pecho dando en la manifestación / que nada más convocarse surtió el efecto mayor.

Tranquilos por los abuelos que su pensión han salvado, / -y a nosotros la propinas que nos han actualizado- / los quintos de la provincia aún seguimos preocupados. / Pero este año no se debe a esa despoblación / que amenaza con dejarnos más solos que un farallón. / (Gracias por esa palabra que Novo nos relató / el año que ya ha pasado y es digna de evocación).

Además que el 24, el año que ya ha pasado, / gracias a los inmigrantes algo menos se ha vaciado, / la despoblación de quintos suplimos los que habitamos / en los pueblos de Zamora con los que se han arraigado / por el cariño a la tierra de nuestros antepasados, / que nos dejaron de herencia después de que se marcharon / a trabajar a otras zonas... mas su pueblo no olvidaron. / Y por eso descendientes de emigrantes zamoranos / forman parte de los quintos, que seguimos relatando.

Biogás, hidrógeno verde, más embalses, bioetanol, molinos que son gigantes y huertos que no lo son

El suceso relevante que nos tiene preocupados / a gentes de todo el mundo, pues hasta a los olvidados / de Zamora de la letra final del abecedario / parece que nos influye y que puede hasta a afectarnos, / es el siguiente decimos y en verso se lo contamos: / En los Estados Unidos han "botado" un presidente / (con v, pues era falta ¡no hemos tenido esa suerte!) / que para importar productos está imponiendo aranceles / a alimentos como el queso, el vino y hasta el aceite / que ha empezado a producirse en Aliste y Fermoselle. / Que a los miembros de la Otan presiona para gastar / más en armas que en servicios y que en bienestar social. / Y a nosotros nos preocupa que por ser de armas tomar / ese nuevo presidente que se llama Donald "Tramp" / para manejar las armas, el servicio militar / (esa mili obligatoria que suprimió un tal Aznar) / vuelva a ser obligatoria y para armas manejar.

Nos preocupa la escalada del lenguaje militar / pues quintos somos de fiestas, y de entrar en sociedad, / defendiendo que los pueblos podamos vivir en paz.

Pero lo que más preocupa a los que hoy en nuestro pueblo / decimos las relaciones para contar los sucesos / es que hasta el nombre nos cambie como a ese Golfo de Méjico / que llama Golfo de América un mandatario pendejo. / Si fuera así no podríamos hacer esta relación / con asuntos zamoranos ¡Serían de Nueva York! / Por eso con nuestras miajas y no con jamón de york / de momento les decimos lo que en Zamora pasó. / Con su permiso empezamos y también si dicen no:

El Ave por sus retrasos en tren burra se tornó / pues dejaba a los viajeros tirados en la estación. / Y Adif para compensarnos puso un tren madrugador / pero en sentido contrario al que Zamora pidió, / para ir temprano a Galicia a darnos un chapuzón. / Del tren Ruta de la Plata por supuesto se olvidó: / "Habrá que hacer más estudios" -es lo que nos respondió. / Las autovías no avanzan tampoco pues: "¡por favor! / siguen pendientes de estudios; hay que hacerlas bien ¡por dios!". / Los votantes zamoranos no se aprenden la lección. / Y cómo van a aprenderla si hace falta ordenador / y es más lento que el caballo del malo, ¡no!, del peor, / como si fuera este Oeste de películas plató.

Lo que viene a toda marcha como la despoblación / son dos cosas: la energía y el cuidado con robots. / Silver Economy el uno y Green la otra se llamó / para que no se den cuenta de que "tierra de electrón" / han bautizado a Zamora debido a la producción / de electricidad... y enchufes de nuestra diputación / que cada vez más dinero guarda dentro del cajón / de los bancos, y a dos velas nos tiene a la población / con cortes de luz continuos y la tele en apagón.

Biogás, hidrógeno verde, más embalses, bioetanol, / molinos que son gigantes y huertos que no lo son / okupas son de las tierras que el agricultor trabaja, / surcada de tuberías, de plantas y macrogranjas / que el campo nos contaminan y a la vecindad espantan. / Y acabarán espantando también a las avutardas / que en Villafáfila viven unos meses o semanas / gracias a que en las salinas todavía queda el agua / que para hacer energía se llevarán a la Granja / de Moreruela. Y más tarde, donde Iberdrola nos manda.

Zamoranos se rebelan, se rebelan zamoranas: / el Pan y el Vino protestan, la Culebra no se calla. / Contra los precios del campo se convocan tractoradas; / la agenda que impone Europa a campesinos machaca; / los regantes son multados por el mal uso del agua; / los ganaderos se arruinan, avanzan las macrogranjas; / en los pequeños comercios apenas se vende nada, / y cierran porque el pez grande al pequeño se lo traga.

La Junta se ha dado cuenta de que ante la soledad / lo mejor que puede hacerse es volver a abrir el bar / que en la barra nos permita al alcalde criticar / por si ponen más rotondas o por si no pueden sacar / la pensión en el cajero del banco: "pues menos mal / que todavía se mantiene algo la Caja Rural". / La Junta para los bares una ayuda habilitó, / y si venden alimentos también la diputación / se ha estirado y a los bares les dará una subvención.

Eso sí, los Consultorios la Junta no los abrió / pese a lucha del pueblo y también del contador / que en Monumenta denuncia que el médico no llegó / más que unos días al año. Más sanidad por favor.

Bienvenido fue Fromago que con el queso llenó / las calles de visitantes atraídos por su olor: / ¡una nueva cofradía, la del queso se fundó!

Y en hablando de cofrades, de nuevo se retrasó / el Museo que esperamos. Y en la espera dimitió / la gestora que organiza eso de la procesión / que aunque luzca mucho fuera por dentro va ¡vive dios!

El Museo para Lobo también tuvo que esperar, / pero a cambio en muchos pueblos ya se han hecho realidad / museos de la memoria donde poder recordar / la historia de la provincia ahora en vías de vaciar.

Más obras se retrasaron como el Ave que dejó / a viajeros zamoranos esperando en la estación. / Los que esperan que proyectos estudiados con primor / se hagan realidad palpable ¡no sólo imaginación! / Polígonos industriales y llenarlos de verdad / sin que se llenen de hierbas que ni valen "pa" pastar.

Adiós dimos a Sodeza y a Aldama que dimitió / pero el nombre de Zamora llevó a la televisión / como aquel Caso Zamora envuelto en la corrupción. / ¡Lástima que ya Pedrero, el profesor y escritor / no pueda con sus palabras denunciarla con valor! / Mas su poesía está viva dentro de ese corazón / de la tierra de Zamora que describió con su voz. / (Perdón pedimos, señores y señoras, por favor, / porque a Lorenzo citamos si hablamos de corrupción: / pues fue Lorenzo hombre honrado, poeta de paz que luchó / por la justicia en el mundo con su vida y con su voz).

Como esas voces que alzaron el año que ya pasó / nuestra gente de los pueblos por una vida mejor, / protestando algunas veces y haciendo vindicación. / O de fiesta como ahora en esta celebración / de quintos con mayoría de edad, paz y de razón.

Antes que el golfo de América nos transforme en sus marines / los jóvenes de esta tierra a todos quieren decirles / para despedir el año pero nunca despedirse / del cariño a la provincia donde naciste o viniste:

No decimos "¡viva el golfo de América!", no señor / (para golfos ya tenemos oriundos a mogollón). / ¡Vivan los quintos del pueblo que cantan la relación / y los mayores de España que defienden su pensión / un derecho que han ganado luchando de sol a sol / defendiendo los derechos. Si algo se nos olvidó / de nuevo a los que aquí viven les demandamos perdón: / lo que hemos dicho, señores, sentimos de corazón. / Mas cada cual su balance tendrá... Y algo de razón.

Portavoz de IU en la Diputación

