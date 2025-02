No me gusta nada

No me gusta que la tan cacareada igualdad que ha monopolizado la izquierda como si fuera un invento suyo, pase por el lenguaje, los hábitos y las costumbres de los hombres. La lengua de carretero, el "fumeque" y el "bebeque" junto a otras cuestiones de mayor calado no han sido, no son la solución, ni lo que más nos iguala. La igualdad debe pasar por otras consideraciones que incluyen el empleo, el trabajo y la retribución.

Empeñarse en ser un calco de los hombres en ciertas cuestiones es un error garrafal.

Ciertas enfermedades y dolencias que antes eran casi exclusivas del género masculino en número plural forman parte de los males que aquejan al género femenino, también en número plural. Se ha pasado el rasero y el error ha sido mayúsculo. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de pulmón será antes de tres años más letal en mujeres que el de mama.

Se sabe a ciencia cierta que mientras en los hombres continúa la tendencia descendente del cáncer de pulmón y de vejiga, y en general de tumores relacionados con el consumo de tabaco debido a un mayor abandono del hábito tabáquico por parte de los varones, en las mujeres se observa un aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y de vejiga. El culpable es el tabaco pero no en términos absolutos. En no fumadoras el porcentaje de pacientes con este tumor es ya mayor que en los varones.

El cáncer de pulmón no es solo un problema de los hombres y de las personas de edad avanzada. Posiblemente haya que buscar en los factores hormonales. Desde luego, el tabaco es el primer desencadenante, pero también existen otros factores que están en proceso de investigación y estudio. En ese terreno la pretendida igualdad nos ha dado un pésimo resultado. A los tumores propios de la mujer sumamos ahora los que hasta no hace tanto eran exclusivos de los hombres.

Es fundamental eliminar el tabaco pero también hay que buscar otros factores que van más allá. Y urge, porque sólo en la Comunidad de Madrid el cáncer de pulmón ya es más letal que el de mama en mujeres. Otro tanto ocurre en Estados Unidos y en Europa noroccidental.

