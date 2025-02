En manos de quiénes estamos; mentirosos, corruptos, defraudadores, egoístas, dictadores, y no solo en la política, también en la sociedad, en el día a día y en todos los estamentos donde haya poder que apañar. Se dirá que no se puede meter a todos en el mismo cesto o saco, pero sí hay más de los que pensamos o quisiéramos y no solo me refiero a España, también a nivel mundial, no hay más que ver lo que sucede en otros países y entre los llamados líderes gobernantes que una vez en el poder sus promesas de bien hacer quedan en nada, se diluyen, permitiéndose el cambiar para hacerse con el mundo entre ellos, así como intercambiarse posesiones, territorios con los ciudadanos incluidos en el paquete, como si fuéramos cromos y mercancías, esto no parece tener visos de mejora.

Malditos sean quienes juegan con el poder y las vidas humanas, para adueñarse del planeta. Me viene a la memoria aquella película del genial Charlot que jugaba con un globo terráqueo como si fuera un balón. Así nos patean los unos y los otros y si llega el caso nos destruyen con sus acciones bélicas, son como niños mal criados con sus caprichos continuos. ¡¡Parad ya!!

Ángel Santamaría

