Viva y vive "Tik Tok"

Llevaba unas semanas con ganas de escribir sobre lo que sigue y en esto que surge el peligro de que esta red social (Tik Tok) desparezca. Si así fuera, si la prohíben en EE UU, sería porque le hace la competencia a los negociantes del país y es un producto chino.

Ya ocurrió con los móviles marca Huawei, también chinos, que como son de la misma calidad que los USA pero mucho más baratos, ganaban la batalla de la "libre competencia".

La disculpa para prohibirlos fue que con ellos se espiaba a sus ciudadanos, lo mismo que dicen de Tik Tok. Lo único curiosos es que quien prohibió Huawei fue Trump y ahora quien pospone la prohibición (por 90 días) de Tik Tok es el mismo señor. A ver qué pasa.

Pero vean porqué me atrevo a recomendar esta red digital social. Recomendación que se convierte en más útil y trascendente para la Zamora vaciada, y en consecuencia para la España vaciada. Así como para aquellas personas que quieran divertirse, aprender y disfrutar de una pantalla que les ofrezca "precisamente lo que les gusta".

Sí, ya sé que muchos y muchas están en contra de que seamos "secuestrados y atontados" por las redes sociales, pero lo cierto es que habitualmente buscamos lo que nos gusta, sea en la versión cine o libro o concierto o televisión.

La idea es esa, descubrir sus gustos para satisfacerle: Sea de derechas o de izquierdas, frívolo o serio, intrascendente o práctico. ¿Se puede pedir más?

¿Pero por qué Tik Tok? Indudablemente cada cual puede tener sus gustos, pero por propia experiencia veo que Tik Tok es lo mejor para aquellas personas, que son la mayoría, que usan las redes sociales "pasivamente", es decir que no emiten ni comentarios, ni videos, y que no andan buscando lo que ponen los demás. Y es esa pasividad, recompensada por lo que se verá, la que hace de esta red un buen acompañamiento en ratos de ocio o espera o soledad.

"¡Pero si Tik Tok es esa red frívola en la que salen cómo se visten las chicas o cosas similares! ¿Cómo puede decir éste hombre (yo) que me va a entretener agradablemente algo tan simple?".

Veamos mis argumentos a favor de usted: Se descarga la app de Tik Tok. Y empieza a usarla. Al principio vaya vos a saber qué le aparece en la pantalla (por cierto las cosas suelen ser muy agiles y cortas, y las más profundas no pasan de 5 minutos o así) y enseguida comienza a actuar "el algoritmo".

¿Y qué es eso del algoritmo? Es un método matemático que se usa para saber lo que le gusta a usted, y una vez que ya lo saben, es eso lo que le darán con mayor frecuencia. Un chollo ¿no? así no hay por qué ver bobadas (llamamos "bobadas" a lo que no nos gusta).

El algoritmo más o menos funciona así (y se lo contamos para que lo use conscientemente a su favor si quiere). Imaginemos que le aparece en la pantalla un video de algo que no le gusta. Pues bien, como se supone que pasa el dedo por la pantalla para ver otra cosa enseguida, ese tipo de video que ni fu ni fa, es puntuado con un 0. Pero si es algo que le gusta y por ello "le da un like" ("me gusta" en inglés) el algoritmo puntuará ese tema con un 1. Y si además de decir me gusta, lo comparte, le dará un 2. Fíjese que su algoritmo suma ya un 3. Y ahora, si ese video usted lo ve entero entonces el algoritmo le dirá a Don Tik Tok que a usted le gusta mucho eso, y Tik Tok le ofrecerá algo parecido siempre que pueda.

Por cierto los números usados son inventados; pero la idea es esa, descubrir sus gustos para satisfacerle: Sea de derechas o de izquierdas, frívolo o serio, intrascendente o práctico. ¿Se puede pedir más? ¡Ah! eso sí, cuando te mueras, si los familiares espían tu móvil, verán cuales eran tus gustos.

PD: Con Tik Tok incluso puedes aprender a hacer test de oposiciones, o aprender idiomas, o… lo que quieras. Y gratis. n

