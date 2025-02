Fieles devotos, sacerdotes y músicos de As Portelas veneran a la patrona de la Alta Sanabria. | A. S.

40 días hace hoy de la celebración de la Navidad, por tanto celebramos este domingo la fiesta de la Presentación del Señor en el templo. No me quiero yo meter a comentar el Evangelio de este hoy, porque eso se hace aquí a mi izquierda, pero sí quiero destacar que posiblemente sea uno de los pasajes más hermosos que existe. Esa reacción del viejo Simeón que alaba a Dios al ver al Señor movido por el Espíritu, como nosotros en nuestras obras del día a día y esas palabra que le dedica a María, a la Madre. “Este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida; Así quedará clara la actitud de muchos corazones”. Tan precioso como real, si analizamos la frase, en la vida del cristiano hoy. El que cae y se levanta tras un encuentro que pasando por el perdón hace replantearse los horizontes de su fe y de su vida. Y casi podríamos hasta preguntar que quién no discute la figura de Jesús, no sólo hoy porque ahí está la historia, con las persecuciones que sufren y han sufrido los cristianos por causa de su fe.

En el marco de este día se celebra la jornada mundial de la vida consagrada. ¿Qué sería de los creyentes sin los consagrados? No sé contestar a esta pregunta porque no soy capaz de imaginar nuestra vida, la vida de Fe, la vida de la Iglesia sin tantísimas personas, como usted y como yo, que se diferencian de nosotros en tan solo dos cosas: La primera, la más importante, es que tuvieron la sabiduría valiente y el arrojo de elegir esa opción de vida tan determinada en la que demuestran que toda su vida pivota sobre la figura de Jesucristo. Y la segunda que tienen el coraje de aguantar estoicamente cómo son, mirados por muchos (creyentes también) como personas raras. Y contra esto merece la pena rebelarse.

Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, son personas normales y corrientes, sí; como usted y como yo. Donde el creer es el mayor de sus ocupaciones consustanciales a su ser, pero también con sus fragilidades y sus problemas, como en cualquiera de nuestras vidas. Personas que desarrollan la formidable virtud de que están para escucharnos como si fueran enfermeros del alma, cuando parece que a nosotros todo se nos viene encima y acudimos a ellos en busca de auxilio. Personas que se nos ofrecen y se dan a los demás potenciando un don hermoso como el de la gratuidad. Humanos al fin y al cabo, por los que todos tenemos mucho que agradecer. Por aquellos de muy avanzada edad que se empeñan en la oración encontrando el mayor de sus tesoros allí, por los adultos de múltiples ocupaciones en su misión. Y por aquellos jóvenes, pocos sí, que se atreven a elegir esta hermosa opción de vida. Por todos ellos y para que crezcan, porque la mies sigue siendo abundante y los obreros pocos, un feliz día y una oración.