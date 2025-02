Mujeres agroganaderas para tirar del carro en Zamora

Una ganadera trabaja en su explotación

Desde tiempo inmemorial la mujer se ha dedicado al campo, una tarea de subsistencia doméstica que compaginaba con el cuidado de la familia. Pilar de los hogares, impulso de los pueblos y cooperadoras necesarias en la expansión de la labor agroganadera. Ahora, en un sector fuertemente masculinizado, también han comenzado a tomar las riendas de negocios en el campo y en la ganadería, a abrir caminos para las jóvenes emprendedoras que llegarán tras ellas. En el entorno rural son muchas las mujeres que han trabajado y trabajan en el sector primario y que han permanecido invisibilizadas. Por ello es justo alabar la apuesta de firmas vinculadas al campo por contar con ellas en clave de futuro y dejar atrás ese modelo único del minifundio y las pequeñas empresas.

Cobadu es una de las cooperativas más importantes de Castilla y León con 11.200 socios, de los que el 20% son mujeres que han dado el paso de formar parte de la industria como titulares de explotaciones. En su visita a Zamora esta semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó este modelo de gestión, que considera "distinto y de éxito". Cuatro de cada diez nuevas incorporaciones durante el último año han sido de mujeres. Algo está cambiando y eso es bueno para el futuro de la agroalimentación en Zamora y en el resto de la comunidad autónoma. La igualdad es innegociable en todos los ámbitos, y no puede ser menos en el sector agrícola y ganadero. El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, está implementando la Ley de Paridad, que se aprobó el pasado año y que, aunque no recoge expresamente la situación empresarial de las cooperativas, busca reforzar ese avance de la paridad en el sector económico y, sobre todo, en el sector primario que facilite la igualdad real de oportunidades.

Lo que antes eran muros infranqueables ahora se desmoronan con el empuje y tesón del colectivo femenino que no se achanta para poner en marcha explotaciones de ganado o entrar de lleno con sus iniciativas en la cadena agroalimentaria

Imparables, algunas de estas mujeres se han organizado por su cuenta, como las que se integran en "Ganaderas en red", muchas de ellas pastoras de extensivo de toda España donde no falta la representación zamorana. No quieren convertirse en un prototipo y reivindican la singularidad de cada una de ellas, como el paisaje que las rodea. En el colectivo hay universitarias, exbailarinas profesionales, ganaderas desde la infancia o ejecutivas que han apostado por dar un giro de 365 grados a su vida para trasladarse al campo y dedicarse a un oficio ancestral. Desde su puesta en marcha de la mano de la Fundación Entretantos, en 2016, Ganaderas en red no para de crecer al tiempo que divulga los beneficios de la ganadería extensiva y visibiliza el papel de la mujer en el medio rural.

Los datos avalan el potencial que existe. Castilla y León es la primera en lo que al peso de su sector primario en el empleo regional se refiere y la segunda en la que, en términos absolutos, genera más puestos de trabajo, sólo por detrás de Andalucía donde más de 64.000 personas viven del campo. La agricultura y la ganadería en la provincia ocupan a en torno a un 10% del total de trabajadores en activo, cerca de 10.000 personas que de forma directa contribuyen a la fijar población. Los extranjeros representan el 30% de los trabajadores de la agricultura española, donde cada vez son más importantes por la falta de mano de obra, algo que también representa un problema en Zamora ante la fata de relevo generacional. Los migrantes, cada vez más mujeres, encuentran en las comarcas de la provincia un lugar en el que poder trabajar y mantener una familia con las labores agrarias y ganaderas.

El oficio del campo es muy duro, lo saben bien los que se dedicaban a ello antes de la modernización de las explotaciones. Pero eso no asusta a las mujeres, acostumbradas a cargar sobre su espalda trabajo y cuidados familiares. Lo que antes eran muros infranqueables ahora se desmoronan con el empuje y tesón del colectivo femenino que no se achanta para poner en marcha explotaciones de ganado o entrar de lleno con sus iniciativas en la cadena agroalimentaria. Ellas han encontrado en el campo un medio para desarrollar el emprendimiento en su más pura acepción. Cada vez son más y el efecto llamada dará aún mejores frutos. La integración de las mujeres en el sector agroganadero lo hará más fuerte y competitivo. Y no ha hecho más que empezar.