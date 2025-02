Mérito y capacidad y no control gubernamental

De todas las reformas eminentemente ideológicas que está planteando el gobierno, la más peligrosa, aunque no sea la que más llegue a la conciencia del conjunto de los ciudadanos es la del acceso a judicatura y fiscalía.

Disfrazada de democratización del tercero de los poderes del Estado, subterfugio que se utiliza más en dictaduras que en democracias para no hablar de tener jueces no independientes y más alineados con el gobierno de turno, la reforma que patrocinan Pedro Sánchez y su ministro de Justicia, se apoya en la aseveración falsa, de que existe endogamia y solo los hijos de quienes ya son jueces o fiscales consiguen llegar a serlo también -y los ricos, claro, el mantra que para todo sirve a los totalitarios que no creen en la igualdad de oportunidades sino en la limitación para equiparar a la baja- .

Lo que la realidad estadística demuestra es precisamente lo contrario, un procentaje mínimo de los opositores que acceden a esas carreras, tienen familiares directos que ya son jueces o fiscales. Lo que la vida demuestra es que, quienes han tenido que superar su carrera de derecho y a continuación enfrentarse a varios años de renuncias y sacrificio para prepararse unas oposiciones, sin garantía de aprobarlas, son los que menos animan a sus hijos a seguir ese camino que los va a llevar, en el mejor de los casos, a una carrera profesional dura y exigente y con unas retribuciones muy por debajo de lo que por mérito, capacidad y responsabilidad debería corresponderles.

No, para que los más preparados accedan no hace falta rebajar los requisitos. Tampoco pagar un sueldo durante años a opositores seleccionados con criterios más o menos arbitrarios. Si el gobierno quiere que los recursos económicos no impidan a los mejores optar a ser jueces o fiscales, o a otros puestos de la Administración, promuevan que las entidades financieras otorguen préstamos, con aval del Estado, y desembolso mensual, que sean devueltos durante los primeros años de actividad laboral. O bien no toquemos nada en algo que funciona con asepsia e independencia.

