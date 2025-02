No era tan difícil, ¿no?

El glorioso esperpento de la subida de las pensiones, los bonos viajeros, las ayudas a los afectados por la DANA y otros componentes sociales parece ya resuelto. Y, además, con una celeridad pasmosa, impropia de estos tiempos en los que se burocratiza y retrasa hasta el aliento. Querer es poder, reza un adagio popular. Claro que, en este caso, podríamos hablar también de otro: la necesidad obliga. O de un tercero que les ha dado a los políticos y a sicofantes con poca imaginación en poner de moda: hacer de la necesidad virtud. Y en eso, en necesidad sumada a miedo a votos de castigo, se han visto inmersos algunos de los protagonistas del sainete tragicómico de las pagas a los jubilados.

El nacimiento, nudo y desenlace de la película se los saben ustedes de memoria. El gobierno llevó al Congreso para su convalidación un Real Decreto llamado ómnibus (o sea, muy grande, de todo) con decenas de medidas. No pasó la prueba del algodón: PP, Vox y Junts (el agua y el aceite en otras cuestiones) se mezclaron para tumbar la norma. Esta vez no se regocijaron mucho ni estallaron en ovaciones estruendosas por la derrota de Pedro Sánchez y los suyos. Y no lo hicieron porque los tres grupos eran conscientes de la que habían liado. Ni más ni menos que dejar a 12 millones de jubilados sin la subida del 2,8%, una de las mayores de la historia, solo comparable, ji, ji, ji, a las establecidas por don Mariano Rajoy y jaleadas, entonces, por muchos de los que ahora decían no al Real Decreto. Y claro, ese rechazo a la subida ponía en peligro muchas cosas que pueden resumirse en una: obstaculizaban la inminente llegada de Feijóo a la Moncloa, es decir que el PP perdería muchos votos entre un segmento de población muy amplio, como es el de los pensionistas. Y todo, Miguel Tellado dixit, con su finura y prosopopeya clásica, por un palacete en París que, según todos los portavoces populares, el Gobierno le había regalado al PNV. Aznar y Rajoy también estuvieron dispuestos a ello, pero… bueno, pelillos a la mar.

El nuevo Real Decreto ómnibus no incluye las trasferencias a las comunidades autónomas, lo que ha originado protestas de algunos barandas del PP, como el presidente de Murcia

Total, que entre los jefes del PP cundió el canguelo, especialmente cuando algunos de los barones regionales (ignoramos si Ayuso también) temieron que la pérdida de votos también les dañara a ellos y presionaron para que Feijóo rectificara. Y lo hizo. Y pronto. E incluso con un votos afirmativo cuando podía haber optado por la abstención. Y admitiendo lo del palacete para cabreo sublime del PP vasco. Por tanto, apoyo a la subida de las pensiones, a los bonos viajeros, a las ayudas a los afectados por la Dana y el volcán de la Palma y a otras muchas medidas sociales. Sin embargo, el nuevo Real Decreto ómnibus no incluye las trasferencias a las comunidades autónomas, lo que ha originado protestas de algunos barandas del PP, como el presidente de Murcia. Desconozco la reacción de Mañueco, aunque me temo que no se enfrentará ni poco ni mucho a Génova, 13.

El Gobierno ha tenido, asimismo, que cambiar y aceptar alguna de las habituales, y absurdas, trágalas de Puigdemont. El príncipe de Waterloo quiere que Pedro Sánchez se someta a una moción de confianza. Sabe que no es posible y que Sánchez ha dicho que no, pero parece conformarse con que se tramite, aunque sea de aquella manera, en el Congreso. Y, hala, apoyarán el ómnibus, ji, ji, qué divertido jugar así con los ingresos de 12 millones de pensionistas.

El PSOE y Sumar también entendieron que el rechazo podría perjudicarles. Había comenzado la guerra del relato y el PP y Vox le volvían a echar las culpas de todo. Así que mejor rectificar que seguir con «la culpa la tienes tú» y el cotidiano «y tú más». Buscaré votos debajo de las piedras, había dicho Pedro Sánchez. No le hizo falta mover rocas. Junts y el PP se los han brindado ya. Los unos a cambio de su buscada ración de protagonismo. Los otros por el miedo a que su no al Gobierno fuera un no contra ellos en los comicios venideros.

Y a los demás, a la gente corriente, nos dan ganas de decirles a todos: «Pero, hombricos de Dios, ¿veis cómo no era tan difícil?».

