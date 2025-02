La afirmación del papa

Nunca he ocultado y por supuesto tampoco me ha avergonzado declararme católica. Es lo que soy. Y no solo porque mis buenos padres me educaran en la fe católica o por el hecho de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana. Lo mío, como seguramente lo de muchas personas, es otra cosa. Es un proceso de convencimiento, de crecimiento interior, no sé explicarlo bien porque a veces me asaltan dudas que me las generan desde dentro, nunca desde fuera. Y hay que ser lo suficientemente fuerte para no desmoronarse, para no sucumbir.

Ese convencimiento es importante a la hora, por ejemplo, de abrirse a las palabras del Santo Padre. Francisco es permanentemente noticia. Por lo que dice, por lo que hace. Incluso sus silencios son noticia. Hay que tirar de sinceridad. Unas veces para bien y otras para mal. Porque con este papa no comulgan todos los católicos. Pero a ver quién es el bravo que lo reconoce. Servidora.

En la homilía de la misa dedicada a la palabra de Dios, celebrada en la Basílica de San Pedro y con la que ha concluido el Jubileo de los Comunicadores, Francisco, que para bien o para mal, no deja a nadie indiferente, afirmó: "El mal tiene los días contados, porque el futuro es de Dios. Este Evangelio es palabra de misericordia, que nos llama a ser testigos apasionados de paz, solidaridad y reconciliación".

Me he quedado con la frase primera: "El mal tiene los días contados". Mentalmente he realizado un recorrido por España y por el mundo, principalmente por España, y me he dado cuenta de la progresión del mal, de cómo el mal se ha enseñoreado de la sociedad pero también y fundamentalmente de la política y los políticos, llevándonos a la degradación actual. Y he pensado en Zamora y en aquellos que utilizan la religión, espero que no los sentimientos cristianos de los demás, para tener sus particulares minutos de gloria. Y me ha dado mucha pena.

A ver si la "fascinación del poder y de la vanidad, que son enfermedades del alma" y que como reconoce Francisco "hacen invisibles a los débiles y a los que sufren" también tienen los días contados.

