La lámpara maravillosa

Cualquiera que me lea puede pensar en la película de Aladino dirigida por John Musker y Ron Clements en 1992 y quizás algunos, más entrados en años, hayan recordado cuando leyeron Las mil y una noches, donde aparece el cuento sirio que dio origen a la película. Pero estoy convencido de que todos han pensado en esa lamparita que, frotada, hace aparecer un geniecillo que nos concederá un deseo. No, tres, que el asunto son tres deseos.

El día a día y el panorama que aparece en las noticias hacen que parezca una irresponsabilidad y una falta de compromiso no poner nuestros cincos sentidos en sacar adelante cada amanecer y a ver si vienen tiempos mejores

Malos tiempos para la lírica cantaba a finales de los 90 el grupo Golpes Bajos y no digamos ya para la imaginación, así que no estamos para lámparas, genios, ni deseos. Como mucho, eso queda para los niños, aunque tampoco andan muy sobrados, porque los dispositivos electrónicos están matándoles la esencia de la imaginación: crear, y hasta creer, lo que no hay ni se ha visto. Mientras, los adultos andamos embriagados de realidad, de quehaceres, obligaciones y rutinas que no nos dejan alzar la vista y darnos un respiro. Pero el día a día y el panorama que aparece en las noticias hacen que parezca una irresponsabilidad y una falta de compromiso no poner nuestros cincos sentidos en sacar adelante cada amanecer y a ver si vienen tiempos mejores.

Pero no estaría de más que nos diésemos tiempo, aunque sea poco, para pensar dos cosas. La primera, que lo evidente, lo razonable y hasta lo demostrable puede que no sea tan claro, ni tan cierto, ni tan verdad, o al menos ni tan nuestra verdad. La segunda, que no todo lo que nos pasa es por lo que ocurre fuera de nosotros, ni por el destino, la Fortuna, la suerte, o lo que Dios ha querido y, por supuesto, el Gobierno, que siempre es muy socorrido.

"La vida es una orquesta que siempre está tocando, afinada, desafinada, un Titanic que siempre se hunde y siempre regresa a la superficie", escribe José Saramago. Pero para estar dispuestos a danzar al son de esa orquesta, o nadar en medio de un hundimiento, hace falta disposición, estar atentos a cada nota, a cada guiño, para que no se difuminen en la maraña rutinaria y gris, en el naufragio de ilusiones y deseos pasados que parece que se han de quedar dormidos mientras la vida se nos escapa entre los dedos, "entre los alamares", como escribió Rafael Alberti a la muerte del torero Joselito El Gallo.

Así que mucho antes de que suenen los últimos acordes de la Wallace Hartley Band, la orquesta del Titanic, o de que Bailaor asome su cornamenta por el portón de toriles en Talavera de la Reina para acabar con la vida de José Gómez Ortega, e incluso antes, mucho antes, de que la desgana y la pereza de vivir nos desgarre cual gato garduño hambriento en la noche, convendría tener un deseo, aunque sea solo uno, por si el geniecillo no da para más, y frotar nuestra lámpara como si no hubiese mañana.

