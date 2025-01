Y si lo dice la OMS, punto redondo. Como si fuera palabra de Dios. Como si lo que dice la Organización Mundial de la Salud se basara, única y exclusivamente, en criterios científicos, hay otros componentes que nada tienen que ver con la ciencia. De esta Organización se nos dice y repite que "Lidera los esfuerzos mundiales para ampliar la cobertura sanitaria universal y que le compete dirigir y coordinar la respuesta mundial a las emergencias sanitarias". Así era hasta la crisis del COVID donde, según los expertos, falló estrepitosamente. Fallos que costaron vidas.

No seré yo quien discuta la necesidad de una institución global poderosa, armada de científicos, médicos y, ¡ojo!, financiación, que se enfrente al ejército más poderoso del mundo: los virus. Que se lo pregunten a Bill Gates que es quien controla a esta organización mundialista a través de los patrocinios de dos de sus fundaciones. Mandatarios como Macrón y en su día Biden y Trudeau, e incluso Pedro Sánchez, se han mostrado favorables en depositar en la OMS la soberanía sanitaria del mundo Hasta que ha llegado Trump y lo ha desbaratado todo.

La gestión es lo que ha hecho reaccionar al presidente norteamericano que ha sacado a Estados Unidos de la OMS, consciente de que pagando una millonada por sostener la institución (los yanquis son los grandes "paganos" en todo), le estorba más que le ayuda en su política sanitaria. Y porque las riendas, a pesar del pastón que le cuesta, no es el presidente norteamericano quien las lleva.

El cabreo de Trump con la OMS vendrá dado por el liderazgo de Gates, pero no es menos cierto que ha surgido un movimiento de colegiados médicos críticos., que estima que la gestión de la pandemia por parte del organismo mundial fue errática, aparte de entender que es una organización de carácter político no elegida por nadie y controlada por fundaciones y empresas privadas, que bajo la pantalla del altruismo, esconden intereses particulares. De ahí que los ocho vasos de agua y las cinco piezas de futa diarias, me las tomaré porque lo dice Ana Isabel Cabrero, mi nutricionista, no porque lo diga la OMS.

