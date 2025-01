Zamora lleva esperando 17 años el nuevo Conservatorio Profesional de Música

El 19 de febrero de 2008 presentaba una iniciativa en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León proponiendo la urgente necesidad de un Conservatorio Profesional de Música para Zamora, consiguiendo el compromiso de la Junta de construir un nuevo conservatorio.

En esos años la Junta dedicaba decenas de millones de euros a construir nuevos Conservatorios Profesionales de Música no sólo en las capitales de provincia sino en otras localidades como Ponferrada, que lo inauguró en 2011 con una inversión de seis millones de euros. Valladolid estrenó el Edificio Miguel Delibes, donde está el Conservatorio Profesional de Música, en mayo de 2007 con un presupuesto de 72 millones de euros, cercano al nuevo edificio de Las Cortes que costó 46 millones de euros.

En agosto de 2008 comenzó su historia. El presidente Herrera vino a colocar la primera piedra y anunció una inversión de 10 millones de euros cofinanciada 70/30 por la Junta y Ayuntamiento, esta inversión potenciaría la creación de empleo, reduciría la despoblación y convertiría a Zamora en la ciudad de los Congresos.

En 2011 el presidente Herrera, en un acto electoral previo a las elecciones autonómicas, se compromete a construir un nuevo Conservatorio Profesional de Música para Zamora en poco tiempo.

En 2016 el Consejero de Educación visita Zamora y anuncia que este año la Junta decidirá el futuro del Conservatorio.

En el verano de 2017 anuncian el acuerdo entre los responsables de la Junta de Castilla León y del Ayuntamiento: Zamora tendrá Centro Cívico y Conservatorio Profesional de Música nuevo en el agujero de la Laboral, se invertirán 10 millones de euros.

El 20 de noviembre de 2018, nos anuncian otro nuevo acuerdo: El "agujero" del Palacio de Congresos solo tendrá espacio para el Conservatorio.

En febrero de 2019 aparece el nuevo Consejero de Educación para decirnos que el nuevo Conservatorio de la capital será una realidad a partir del año 2023.

El 20 de octubre de 2022, después de iniciadas las obras, hechos los cimientos, haber gastado 4 millones de euros y llevar meses paralizadas, el nuevo presidente de Castilla y León D. Alfonso Fernández Mañueco anunció una inversión ese año de 4,5 millones de euros que supondrían que el nuevo conservatorio estaría en funcionamiento en el curso 2024/2025.

Las obras se paralizaron en enero de 2024 nuevamente, manteniendo cuatro operarios para hacer tareas de mantenimiento y anunciando el nuevo Delegado Territorial de la Junta que había conversaciones con la empresa para ver si se hacía otro modificado o se rescindía el contrato con la empresa.

El 4 de junio de 2024 Ahora Decide presenta en las Cortes una pregunta escrita exigiendo información sobre el presente y el futuro del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora y la respuesta se firmó el 24 de septiembre, tres meses y medio en contestar cuando reglamentariamente el plazo es de un mes.

La respuesta decía: "El Conservatorio Profesional de Música de Zamora ha sido y es una prioridad para la Consejería de Educación. Un proyecto emblemático y estamos negociando con la empresa para dar continuidad al proyecto".

La realidad es que el 19 de febrero de este año la triste historia del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora cumplirá 17 años y la obra sigue parada y con el 70 % pendiente de realizar.

Mientras tanto cualquiera que entre en las viejas e inadecuadas instalaciones del actual Conservatorio podrá escuchar música a cualquier hora del día, el esfuerzo realizado en los tres últimos años por el equipo directivo ha mejorado las instalaciones a pesar de los múltiples problemas de la estructura y ha conseguido que se trabaje en un clima educativo positivo.

Pero los problemas que se presentan diariamente en nuestro conservatorio no se presentan en el resto de conservatorios de las capitales de provincia de la comunidad, que están en edificios nuevos o modernizados y con equipamientos muy superiores al conservatorio zamorano.

El edificio no está insonorizado de tal manera que no sólo se puede oír en todas las salas la música que están tocando sino que algún profesor ha tenido que poner cartones de huevos en las paredes para reducir las molestias de los ensayos de orquesta, las siete cabinas individuales para ensayar tampoco están insonorizadas. El frío en estos meses siempre acompaña la actividad, el aula de coro es una nevera y los ensayos se acompañan de toses permanentes, hay calefacción pero como parte de los tejados son de uralita pues el gasto es elevado y poco eficaz, el piso intermedio entre el primero y el tercero que es donde se desarrollan la mayoría de las actividades está semiabandonado por tanto es otra de las causas de los problemas de calefacción. Hay dificultades para ir al servicio con tranquilidad porque no es posible que las puertas cierren y puede haber sorpresas, etc… en definitiva no es un lugar adecuado para albergar un Conservatorio Profesional de Música.

Es una vergüenza que la Junta de Castilla y León, responsable de este importante servicio, tarde 17 años en cumplir sus múltiples promesas de dotar a Zamora con un Conservatorio Profesional de Música como tienen todas las demás capitales de provincia de la comunidad e invito a nuestras dos consejeras no sólo a exigir el inicio de las obras para que sea una realidad sino a visitarlo para agradecer el buen trabajo que están realizando los profesionales para que cumpla la función que tiene que cumplir.

Portavoz de Ahora Decide Zamora

