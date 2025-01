Por todo lo que se sabe, las ex monjas de Belorado no son precisamente unas santas. Serán todo lo monjas que usted quiera pero son listas como el hambre y no precisamente para lo bueno que es a lo que en teoría deberían estar obligadas. A este paso no nos vamos a poder fiar de nadie. Después de todo lo que dieron que hablar el pasado año, éste de 2025 siguen dispuestas a erigirse en protagonistas de la noticia. En esta ocasión por una irregularidad vergonzosa.

El Arzobispado de Burgos ha comunicado al Instituto Nacional de la Seguridad Social que en las cuentas que administra de las ex religiosas del convento de Belorado se recibe presuntamente la pensión de una monja fallecida hace dos años. Si finalmente la Seguridad Social corrobora que ha estado realizando pagos irregulares, podría conllevar la devolución íntegra de lo recibido en las cuentas de las exclarisas desde mayo de 2022 hasta el día de hoy y, según una fuente jurídica, podría "existir una pena de cárcel" en el caso de que se ratificara esta situación.

Las monjas de Belorado están hechas de otra pasta. No crea usted que se han inmutado o preocupado lo más mínimo. Por el contrario, han manifestado no sentirse arrepentidas, asegurando "Si nos quitan todo que nos lo quiten". ¡Pa chulas, ellas! ¿Qué cabe esperar de quienes se gastaron 6.900 euros en sábanas de seda y mantas de terciopelo? Se ve que les gusta la buena vida. Empezaron con el negocio de las trufas y han terminado convertidas en auténticas magnates, perdón, quise decir mangantes, que no merecen respeto alguno. Nadie pretende que vivan en la indigencia, pero que tampoco se pasen de frenada.

Ni monjas ni curas deben ejercitarse en los negocios con ánimo de lucro, por mucho que los disfracen. Que dejen de hacer negocio con la fe y la confianza de las buenas gentes. Más vale que se dediquen a sus parroquias y a sus parroquianos que a veces están muy desasistidos y se dejen de historias para las que no fueron consagrados. Malo cuando empieza a gustar tanto la pompa y el boato. En eso, los obispos deberían estar más vigilantes.

