Recuerdo que, siendo niña, en casa de mis padres escuchaba a menudo esta frase: Ser agradecidos es de bien nacidos. No lo he olvidado y por eso no quiero olvidarme de agradecer su gran labor a quien se ha portado como una excelente persona, no solo conmigo, sino con todos los compañeros que forman el grupo poético Almena.

Estoy hablando de su fundador Don Carlos Martin Miñambres, la persona que en el año 1985 tuvo el acierto y la ilusión de crear un grupo de personas aficionadas a la poesía. No se conformó con su creación, sino que se puso al frente y de manera desinteresada, miércoles tras miércoles, mes tras mes, y año tras año ha estado al pie del cañón ofreciéndonos toda su sabiduría, sus enseñanzas, sus palabras de aliento, de ayuda, y trabajando por sacar adelante este grupo que hoy en día prevalece gracias a él.

Los años han pasado y la vida nos va pesando, y el cansancio natural de la edad, que a todos nos llega, han hecho que se retire del frente del campo de batalla, aunque siempre sigue ahí, en la retaguardia, junto al grupo, aportando su opinión y el prodigio de sus poemas inmejorables e inalcanzables.

Si hay una persona que se merece un reconocimiento y una forma real de agradecimiento es este hombre, bondadoso entrañable y siempre desinteresado, así es Don Carlos Martin Miñambres.

Y aunque solo sean unas sencillas palabras que no llegan a alcanzar lo que se merece, si puedo decir que son sinceras, nacen del fondo de mi corazón y estoy segura de que también de todos los de mis compañeros del grupo poético "Almena".

Gracias Don Carlos, Dios le bendiga y le deje por mucho tiempo junto a nosotros.

Dolores Caramazana

