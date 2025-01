Y ahora Franco, para qué…

Cuando la mayoría de los ciudadanos de este país estamos ocupados en vivir el presente, unos con mayor y otros con menor preocupación por el futuro, resulta que, para incordiar y, como siempre, buscando algún rédito electoral, al presidente Sánchez ahora se le ocurre celebrar, nada más y nada menos que organizando cien actos de propaganda al más puro estilo fascista, el cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco, enfatizando en los cincuenta años de libertad que, según él, llevamos disfrutando desde que el 20 de noviembre de 1975 cerrara sus ojos para siempre el que fuera Jefe del Estado español durante los más de treinta y seis años (1939-1975) que España vivió bajo el poder omnímodo de quien ganó una guerra civil que para muchos, lo parece, aún sigue coleando, a pesar de que ya han transcurrido más de ochenta años desde su finalización.

Siendo cierto que el 20 de noviembre del actual hará cincuenta años que murió Franco, no lo es menos que el régimen de libertades en que vivimos se implantó definitivamente hace cuarenta y seis, tres años después del fallecimiento del dictador -a las cosas hay que llamarlas por su nombre- cuando el 6 de diciembre de 1978, el pueblo español, por abrumadora mayoría, decidió refrendar la Constitución que semanas antes habían aprobado las Cortes Generales.

Porque la historia fue así, hablar de cincuenta años de democracia en España, cuanto menos, es inexacto.

Otra cosa es que a Pedro Sánchez, estando como está, "con el agua al cuello", le pueda venir bien ahora celebrar el cincuenta aniversario de la muerte de Franco para, como acostumbra, querer apuntarse un tanto que en ningún caso se merece porque, si desde que empezamos a vivir definitivamente en libertad, insisto, en 1978, ha habido un periodo de tiempo en el que los principios básicos de nuestra democracia se han pisoteado más, sin duda alguna ha sido y está siendo el que hemos vivido y seguimos viviendo desde que Pedro Sánchez se hizo con el poder, por la absoluta discrecionalidad, abuso de poder, falta de respeto a la verdad, acoso a la justicia y sometimiento de las instituciones del Estado con que siempre ha gobernado.

Querer revisar ahora nuestra historia más reciente, para buscar culpables de lo mal que discurrieron en España los años del primer tercio del siglo XX y los que siguieron a la guerra civil no tiene sentido

A Sánchez le da igual tergiversar la historia que propugnar el levantamiento de "muros" para dividir a la población española entre buenos -los que le jalean- y malos -los que estamos hartos de él- sin importarle lo más mínimo el daño que está haciendo a un país que hace cuarenta y seis años largos decidió dejar atrás el pasado y buscar la reconciliación, como primera piedra en la que apoyar el Estado social y democrático de Derecho en que quedó constituida la Nación española a partir de la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978.

Por fortuna, los españoles tenemos memoria y, como sabemos distinguir el trigo de la paja, no queremos que se nos trate como si fuéramos tontos, que es lo que pretende hacer ahora quien quiso protagonizar una serie por capítulos, la de su vida, que, por cierto, ninguna televisión quiso comprar…, y ahora nos quiere convencer de que la democracia en España surgió de la noche a la mañana tras la muerte de Franco, obviando que se alcanzó gracias a que el Rey Juan Carlos I supo entender que el papel que el dictador le había reservado no era el que le debía corresponder y, bien asesorado, se fijó en Adolfo Suarez para que fuera él el artífice de la transición.

Por eso, lo que quiere hacer Sánchez con los cien actos de celebración del cincuenta aniversario de la muerte de Franco no es más que una maniobra de distracción, de las muchas a que nos tiene acostumbrados, para tratar de desviar nuestra atención de los asuntos que a él más le están preocupando, entre otros: la falta de apoyos para sacar adelante sus decretos en el Congreso -incluidos los denominados ómnibus- y los líos judiciales en que tiene metidos a su mujer, a su hermano, al Fiscal General del Estado y a buena parte de los que le ayudaron a llegar a la Moncloa.

Sin ser defensor de dictador alguno, si deseo decir que solo hay que repasar un poco nuestra historia para llegar a la conclusión de que, tras las luchas fratricidas que sufrió España entre 1931 y 1936, lo de la guerra civil fue un mal casi inevitable, porque tanto los de un lado como los del otro habían perdido el juicio y era muy difícil, por no decir imposible, que pudieran ponerse de acuerdo para dejar de hacer uso de las armas y dialogar. Por eso, querer revisar ahora nuestra historia más reciente, para buscar culpables de lo mal que discurrieron en España los años del primer tercio del siglo XX y los que siguieron a la guerra civil no tiene sentido, cuando ya en 1978 la mayor parte de los líderes políticos, de todas las ideologías (muchos de los cuales habían vivido la guerra), entendiendo que era lo mejor, se dieron la mano para hacer posible la ejemplar transición que abrió paso a la democracia y con ella a un periodo de paz y estabilidad en España que no tiene parangón.

Lo demás son solo ganas de incordiar del señor Sánchez, cuando ya todo el mundo le va conociendo, y por eso ya nadie le cree.

Es una opinión.

¡País!

