Soy jubilado, pero no gilipollas

Además, nunca he tenido carné de conducir, con lo que soy usuario habitual del transporte público, así que doblemente afectado por el fracaso en el Congreso del llamado "decreto ómnibus", más concretamente del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, que no fue convalidado por la oposición de Junts, PP y Vox. Esto es indiscutible, pero antes de echarse al monte invito al lector a algunas reflexiones previa lectura del Decreto, claro.

El Decreto tiene 140 páginas, 66 se dedican a justificar la urgencia de las medidas, que para eso es un decreto, y a disposiciones adicionales y anexos, con lo que en las 74 páginas restantes se desarrollan los 101 artículos a los que había que decir sí o no, sin matices, pero ya les anticipo a los lectores que esta profusión de artículos no trataba solo de pensiones, reducciones de los abonos de transporte, o ayudas por la dana en Valencia, que es de lo único que se habla entre los políticos y los medios de comunicación, lo que me parece que induce a serias confusiones entre la población e incide en la catadura moral de nuestros políticos y el poco respeto que nos tienen.

No voy a entrar en la valoración de la urgencia de cada una de las medidas, pero sí que invito a los lectores a una reflexión sobre algunas cuestiones que me han llamado la atención y que cada cual extraiga sus conclusiones.

La primera es evidente. ¿Qué lleva a presentar a convalidación un Decreto donde, junto a esos tres temas que han levantado ampollas, aparecen otros como el régimen fiscal para las finales de la UEFA, o el impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos? ¿Qué tienen que ver unas cosas con otras para decir sí o no a la totalidad?

La segunda es, ¿por qué se habla casi en exclusiva y con acritud del voto contrario de PP y Vox y se tamiza el mismo voto de Junts? PP y Vox son la oposición y, en su papel, con todas las críticas que se quieran y hasta se deban hacer, bien puede emitir ese voto negativo. Pero Junts forma parte de ese "somos más" que enunció el presidente del Gobierno tras las últimas elecciones. Es más, a Junts no le pareció mal el Decreto hace un mes y, si ahora hubiese votado a favor, los votos de PP y Vox hubieran sido intranscendentes. Entonces, ¿por qué esa condescendencia con Junts, que, por si fuera poco, a través de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se despachó con muy malas formas contra Sánchez?

La tercera es casi de Perogrullo. Si ahora los que votaron no dicen que si esos tres aspectos transcendentales se presentan por separado votarán a favor, entonces, ¿a qué hay que esperar para sacar tres decretos y obtener una mayoría apabullante?

La cuarta me inquieta aún más. ¿Por qué los sindicatos anuncian movilizaciones contra la oposición? ¿Pero no es su papel defender a los ciudadanos de las tropelías que emanan de las legislaciones, que las hace el Gobierno, digo yo? Y en esta misma inquietud está que Feijóo justifique su oposición al Decreto sobre dos aspectos. La entrega de un edificio en Francia al PNV y la subida del IVA. Dos cosas. Lo del edificio estaba ya pactado desde el gobierno de Aznar y no es una dádiva, sino una restitución. Y lo del IVA, sencillamente no aparece en este Decreto.

Cada lector tendrá su respuesta a cada una de estas preguntas y todas ellas válidas, incluyendo al silencio absoluto de Vox, que no deja de ser llamativo. En todo caso, en la medida en que el lector tenga respuestas razonadas y serenas a estas preguntas será una prueba irrefutable de que estará damnificado, enfadado, o sorprendido, pero, al menos, no se dejará tomar por gilipollas. Y, por cierto, tampoco se considerará un rehén, que es lo que nos consideran a los jubilados tanto los del Gobierno como los de la oposición. Y esto ofende casi más que ser gilipollas. n

