Gracias Luis. Gracias al bar Viriato

La Calle Viriato es una de las calles más bonitas de Zamora. Una obra de arte. Una calle histórica donde estaba el Bar Lisboa, donde siempre han existido comercios o donde tiene su sede la Cofradía de Jesús Nazareno.

La Calle Viriato está triste. Muy triste. Como estamos todos en Zamora, porque una parte del alma de la calle se nos va con el Bar Viriato, el de Luis Barbón Rodríguez y Ana González de las Heras. El Bar de Luis el del Viriato es una referencia, un emblema de Zamora. Mucho más que una parte de nuestra vida.

Luis abrió el bar en febrero de 1.986, hace casi cuarenta. Luis es mi hermano, mi compañero y mi amigo, con letras mayúsculas. El hombre bueno siempre con la sonrisa. Siempre cariñoso y siempre afable con sus clientes, que han sido muchos, muchos y muchos durante estos casi cuarenta años en que ha regentado su bar. La gente de Zamora y los que venían de visita.

Porque además de ser un anfitrión maravilloso y una persona fantástica y divertida, Luis, a quien tanto quiero, es también una referencia del tapeo y de la gastronomía en Zamora. La élite de los fogones que le acreditan sus muchos premios avalados, no solo por los jurados de entendidos, también por los votos de los ciudadanos que durante décadas hemos degustado sus exquisiteces, sus vinos, sus cervezas, sus cafés y sus licores en un ambiente de amistad, de diversión y de entusiasmo.

Los valores que trasmite Luis, los que ha compartido con tanta y tanta gente.

Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un recuerdo a muchos amigos del Viriato, de tipos increíbles como Orestes Santamaría, Manuel Lozano "Judax", Manuel Riesco, Miguel Ángel Regueiro "El Pitu", el del Pub Chaplin, Antonio Martín "El Chulo", el de "La Mortera", José Ignacio Primo, Horacio Fernández o Santiago Vicente, que ya no están.

O gente de Zamora igual de estupenda que han formado parte de ese "clan" privilegiado del Bar Viriato como Andrés Luis Calvo, Pablo Madrid, Antonio Fernández, Manoli Santiago Cabello, Manolo "El Búfalo", Adolfo Madrid, Andrea Ramos, Macu Hernández, Marian López, Luis Vicente Pastor, Claudio Aparicio, Santiago Reyna, Mariví García, Piti G. de las Heras, Tomás Antón, Manuela G. de las Heras, Felipe González, Domingo Mañanes, Paco Villaverde, Paco Somoza, Ángel Antón, Paco López Chillón, Daniel Fernández, Don Juan Ulpiano Fernández, Pilar Cifuentes, Güilo Rodríguez y tantos y tantos buenos amigos y amigas.

Siempre le decimos a Pablo que ese "pico fino" que tiene se lo ha inculcado su tío Luis con sus tapas, más que tapas obras de arte. Ir al Viriato ha sido una sinfonía de sentimientos y sensaciones. La primera porque Luis, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, aunque el bar estuviera petado, siempre salía desde la barra o desde su cocina –un laboratorio gastronómico formidable– a buscar a Pablo para darle abrazos, besos y cariño. Desde que era un bebé Luis lo sentaba en la esquina de la barra, donde estaban los periódicos, y le daba piñones y azucarillos cuadrados de los de antes, que tanto le gustaban a Pablo.

Y después, siempre que hemos ido, a degustar esas maravillas, Luis se ha sentado con nosotros en el bar o en la terraza, para hablar, para reírnos, para compartir esa amistad que venía de décadas, con Andrés Luis Calvo, con mi padre Antonio, con Judax o con el Pitu. Porque el Viriato era uno de esos sitios de Zamora donde nos hemos juntado con muchísima gente. Siempre de buen rollo, como irónicamente me dice Pablo que digo en ese lenguaje ochentero que todavía conservo.

El Bar Viriato también ha sido un punto de encuentro en visitas a Zamora de personas ilustres. De actores, músicos, cómicos, artistas y políticos. Quiero recordar, entre otros muchos, al gran periodista zamorano, Director de Hora 25 de la Cadena SER, Carlos Llamas, que en sus visitas a la ciudad siempre quería visitar el Viriato. O a otros grandes amigos como Chema Crespo, tertuliano de Antena 3, La Sexta o TVE, o Ismael Bosch, en la 7 RTVCyL.

La Calle Viriato y la ciudad de Zamora, no serán lo mismo sin el alma y el corazón de Luis en su bar. Ana y Luis merecen el descanso de muchos años de trabajo. Aunque generaciones de gente de Zamora, entre los que me incluyo, los vamos a echar de menos. Porque su autenticidad, la suya como personas y hosteleros, y la del Viriato como bar y punto de encuentro, no se pueden sustituir.

Me insiste Luis en que hagamos un agradecimiento con un abrazo infinito a todas las personas que han sido clientes y han compartido estos casi cuarenta años del Bar Viriato. Historia de Zamora.

A mí me queda por decir que el Bar Viriato será un recuerdo imborrable para Cristina, para Pablo y para mi, y que Luis y Ana, y todos los camareros y camareras que han trabajado con ellos, son parte de nuestra familia.

Gracias por tanto al Bar Viriato. Gracias por tanto a Ana y a Luis.

