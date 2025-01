¿Sólo podemos ser un museo?

Hace un par de días, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, alertaba con vehemencia en el foro de Davos sobre el riesgo que corre Europa "de convertirse en un museo". La economista denunciaba la salida de Europa de muchos de los ámbitos de interés en el panorama internacional, y no por no tener medios para estar, sino por el conformismo de una Europa que se acepta como el legado fosilizado de una civilización en declive. El problema no es que falte talento en Europa, sino que no tiene un sustrato en el que enraizar y busca tierras más fértiles.

La musealización de Europa no es algo alejado a nuestra propia experiencia. Pensemos en lo que subyace socialmente tras la apuesta de casi todo nuestro futuro al turismo. Que el principal medio de vida sea el turismo supone que ni la producción agroganadera ni la industria son sectores rentables, sin esto es muy difícil vertebrar el tejido social y generar modelos de vida en los que los jóvenes puedan encontrar su lugar. Frente a eso casi la única oportunidad es enseñar lo que hemos heredado.

¿Debe ser el mundo rural un parque temático etnográfico con figurantes que nos enseñan lo que era la vida de nuestros abuelos? ¿Está llamada a ser nuestra religiosidad popular una performance espiritualmente evocadora de lo que fue un pasado glorioso de piedad? ¿Hemos de abrir nuestras iglesias sólo para ver las grandes aspiraciones de aquellas generaciones que soñaron con construir pequeños trocitos de cielo? Resignarse a responder que sí sería tanto como decir que no hay esperanzas. Si esta es nuestra única opción deberíamos gritar a cada joven aquellos versos que compuso Serrat: "Escapad gente tierna, / que esta tierra está enferma, / y no esperes mañana / lo que no te dio ayer, / que no hay nada que hacer".

Ni Europa, ni Zamora, ni su Iglesia, son una tierra enferma o yerma. Por el contrario, somos una tierra que sigue alumbrando gentes con aspiraciones e ilusiones, con talento para repensar su historia, su patrimonio y su cultura para hacer de ello mucho más que una galería de curiosidades. Nadie ha dicho que afrontar la vida sea fácil, que recolocarse en una época nueva sea sencillo, pero no somos piezas de museos, no somos los últimos supervivientes en la reserva de occidente. En este año jubilar de la Esperanza urge mirarnos con esperanza, somos tierra buena capaz de dar todavía mucho fruto.

