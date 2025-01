Cuervos marinos, bulos y protonaturalistas

En el Libro de la Caza de las Aves, publicado en 1386, Pero López de Ayala, undécimo señor de Ayala y canciller mayor de Castilla menciona a la cuerva capusada, resaltando las grandes dimensiones de esta ave para subrayar el arrojo de los azores y alfaneques (halcones borníes norteafricanos) empleados en su caza. Dos siglos más tarde, el humanista Jerónimo Gómez de la Huerta, médico de cámara de Felipe IV, en su traducción comentada de la Historia natural de Cayo Plinio Segundo, publicada en 1599, afirma que el cuervo marino mayor era ave frecuente por los ríos Henares, Tajo y Jarama, y añade que ha probado su carne.

Ya avanzado el siglo XXI no cesamos de escuchar a la cansina legión de desinformados y desinformadores repitiendo, cual discos rayados, que el cormorán grande es una especie alóctona e invasora a la que hay que perseguir y "controlar". Sin embargo, sus restos fósiles nos indican que ha habitado la península ibérica desde tiempos inmemoriales, al tiempo que las referencias históricas de naturalistas y protonaturalistas nos cuentan que nunca dejó de estar presente en este territorio. Que una parte no pequeña de la prensa española siga dando crédito a la ignorancia y el prejuicio –cuando no directamente a la mala fé– constituye, para nuestra desgracia, un signo de los tiempos que nos ha tocado vivir.

En el III Censo de la población invernante de cormorán grande, coordinado por SEO/ BirdLife y llevado a cabo en enero de 2013, contabilizamos en la provincia de Zamora 1.826 ejemplares. Once años más tarde, el IV Censo de esta especie, realizado en enero de 2024, arrojó una cifra muy inferior: tan sólo 840 individuos. Esta misma semana, en el V Censo de aves acuáticas del tramo urbano del río Duero en Zamora, hemos censado apenas un centenar de cormoranes, cuando en los censos anteriores (de 2021 a 2024) la media fue de 175 aves.

Como cualquier otro depredador autóctono, evolucionado conjuntamente con sus especies presa, el cormorán grande no esquilma las poblaciones de las mismas, sino que tiene un efecto positivo, saneador, sobre éstas. La realidad es que se le ha tomado como cabeza de turco, chivo expiatorio y cortina de humo para no afrontar los que suponen los verdaderos problemas causantes del declive de los peces autóctonos en nuestros ríos: la contaminación, el furtivismo, los encauzamientos y dragados, la destrucción del bosque de ribera y, sobre todo, la introducción y extensión masiva (por supuesto: ilegal) de peces exóticos, alóctonos, con fines exclusivamente recreativos.

