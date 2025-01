La desesperación de la jueza

Entiendo la desesperación de su señoría, la jueza Beatriz Biedma, durante el interrogatorio a David Sánchez, hermanísimo del presidente del Gobierno, Pedro del mismo apellido. El hermanísimo estaba más perdido que una burra en un berzal y no atinó a dar una sola respuesta que fuera satisfactoria, ya no sólo a los oídos de su Señoría, sino de todos los españoles que ya no sabemos si reír o llorar.

Ante la incapacidad manifiesta de Sánchez bis, la jueza Biedma ha intentado de todas las formas posibles que testigos e investigados le precisen en que consiste el cargo de alta dirección que ostenta David Azagra, nombre artístico del hermano de Pedro Sánchez, investigado por la magistrada que ve indicios de un posible tráfico de influencias para enchufar en un "ente" inexplicable al músico.

Semejante ente no es otro que la Oficina de Artes Escénicas en la que permanece enchufado desde octubre de 2022, sin que ni el propio interesado sepa dónde se ubica, cuál es su cometido y esas cuestiones "menores" que tanto preocupan a la magistrada. Con razón. Ha entrado en el terreno de lo ignoto, y quiere clarificar el asunto cuanto antes. La desmemoria y desconocimiento de todos cuantos han pasado por su juzgado, ha exasperado a la juez, impotente al comprobar una y otra vez que nadie sabe explicarle qué es la dichosa Oficina de Artes Escénica.

Digo yo que, a lo mejor, si recurre a elementos ajenos al juicio pero con suficiente conocimiento de causa, lo mismo sale de dudas. Estoy pensando en dos personas, Chema Esbec, director del Teatro Principal, hombre muy versado en la materia y en Sandra, algo más que la sonrisa abierta y el rostro bonito del Teatro Ramos Carrión. Estoy segura de que ambos arrojarían luz sobre el tema que sulfura a la jueza Biedma.

Que hay chanchullo lo saben hasta en Santa Clara de Avedillo. Hay indicios más que suficiente para demostrarlo. Así y todo su señoría, incombustible al desaliento, sigue intentando averiguar, en medio de la desesperación más evidente, qué es eso de la Oficina de Artes Escénicas, cuyo presunto responsable, el hermanísimo, no tiene ni idea.

Suscríbete para seguir leyendo