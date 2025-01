Quédate con tu pueblo ¡Empadrónate contra la despoblación!

El lema "Quédate con tu pueblo. Ayúdanos a empadronar-te" es promovido por el Ayuntamiento de Arrabalde que, con 194 vecinos censados, pretende alcanzar los 200 con los que contaba hace unos años para poder mantener los ingresos de otras administraciones cuando el pueblo superaba esta cifra.

Hace unos años la campaña "Benaveinte mil" perseguía el mismo objetivo: llegar a los 20.000 benaventanos censados para poder independizarse de la diputación provincial, que sigue ejerciendo su poder y tutela en los municipios que no alcanzan los veinte mil habitantes. En la provincia todos, menos la capital.

Parece que aumentar la población censada en los pueblos es una aspiración generalizada, que se intensifica cuando llegan las elecciones municipales para elegir concejales y alcaldes, y una docena de votos puede ser determinante para conseguir tan alto honor. Incluso llegando hasta el fraude o el delito electoral que en los años con elecciones locales se denuncia por unos partidos contra otros porque se empadrona a personas que no viven en el pueblo. Como es habitual también la denuncia contra los directores de residencias de personas mayores que, cuando tienen intereses electorales, "tramitan" el voto por correo a los residentes, después de haber "tramitado" también su alta en el censo aunque su estancia en las residencias sea temporal porque sigan manteniendo su casa en otro lugar.

También hay casos de personas censadas en las ciudades con más habitantes donde viven habitualmente, pero si tienen una casa en el pueblo cambian a éste su empadronamiento para no tener que pagar impuestos como el de circulación de vehículos, aunque todo el año colaboren en el desgaste del suelo y en la contaminación del vuelo donde residen.

Y luego están los casos de personas que son itinerantes porque no tienen un trabajo fijo ni una casa de referencia, y se empadronan en la vivienda de amigos o familiares para disfrutar de una sensación de arraigo en el más humano de los casos. O para obtener beneficios públicos ligados al empadronamiento donde sean más y mejores, que también forma parte de la humana condición.

Yo misma he vivido durante más de un curso escolar en pueblos donde trabajaba de maestra, pero he mantenido mi empadronamiento en Zamora, porque tenía un destino provisional en esas localidades donde, o había casa del maestro o alquilaba con dificultad una casa sólo durante el curso porque en el verano venían los propietarios al pueblo. Después, porque mi casa de referencia con mi familia estaba en la ciudad. Pero en todos los pueblos donde he vivido he intentado colaborar para su mejora, porque también eran mi lugar de vida y arraigo. Me hubiera gustado estar empadronada.

Lo mismo que les sucede a los jóvenes que emigran a Madrid, Valladolid o Londres para trabajar, pero mantienen el empadronamiento en la casa de sus padres, bien porque su trabajo es temporal, o bien porque aspiran a poder volver algo más que por navidad, perdón, semana santa.

Las situaciones citadas son sólo ejemplos de una gran variedad de circunstancias personales, sociales o políticas que influyen en el empadronamiento, y por lo tanto en la población. Pero si hay un elemento generalizado en los ayuntamientos es que todos quieren tener más habitantes, más influencia, más poder, más recursos, más ¡empadrónate, quédate con tu pueblo! Y si hay un elemento compartido entre las personas es ese afán de arraigarse donde pacen, trabajan, viven y son acogidas.

Por ello, en las zonas que como Zamora están en proceso de despoblación, y se viven situaciones variadas en los censos, mucho más eficaz que la fiscalidad diferenciada que se esgrime como única solución, hay que defender el empadronamiento múltiple como medida compensatoria.

Así los habitantes de Zamora tendríamos un empadronamiento diferenciado que nos permitiría estar censados en varios lugares a la vez:

En la población donde vives y en la que te gustaría vivir.

En el pueblo donde encontraste el primer amor, que todavía sigue allí.

En la casa de tus padres como los jóvenes, o en la casa de los abuelos como tus padres.

En el sitio de las vacaciones de verano, la semana santa, la navidad, la matanza.

En el lugar de las fiestas familiares, las mascaradas, antruejos y festejos del pueblo.

En el rincón de la infancia, de los mejores recuerdos.

En el paraje donde tengas una casa aunque no sea solariega.

En el paisaje donde tengas una tierra abandonada, de huertos solares llena.

En el espacio de utopía donde vivir querías.

Al lado del corazón que se quedó vacío con tu ausencia, donde quieres estar cuando te mueras

Aunque suene raro, permitir el empadronamiento múltiple en los lugares en que se quiera estaría tan justificado como la fiscalidad diferenciada. Sería una medida compensatoria para no perder población y con ello perder servicios y autonomía de acción. Si ligamos los impuestos a la situación de un territorio, también podemos hacerlo con el derecho a elegir dónde censarnos.

Incluso sería más justo, porque mientras el empadronamiento en más de un sitio supone los mismos derechos y deberes en sus ayuntamientos, en el caso de la fiscalidad diferenciada el único derecho se refiere a reducir el dinero que pagan las empresas por contingencias comunes; es decir, el que se dedica al trabajador cuando cae enfermo. Además, no se reduce el impuesto ni a los propios trabajadores ni a los autónomos, por lo que una macrogranja pagaría menos, pero un ganadero a título principal seguiría cotizando lo mismo. Y ni siquiera distingue entre grandes y pequeñas empresas: entre la multimillonaria Iberdrola, más beneficiada, o el único pequeño comercio del pueblo que acabaría cerrando.

Si parece exagerado poder empadronarse donde vivimos, nacemos, morimos, amamos, recordamos o anhelamos (en muchos casos por ejemplo en una isla paradisíaca del Caribe), también se podría regular o poner condiciones para poder empadronarse. De carácter económico: los trabajadores en otra localidad con trabajo temporal; los jóvenes emigrantes con trabajos precarios; los inmigrantes que viven en casas de alquiler; los propietarios de casas en el pueblo aunque vivan en otro lugar. O de carácter más sentimental: por haber nacido, por haber vivido algún tiempo, por ser el lugar de vacaciones desde hace años. O bien exigir un tiempo mínimo de residencia al año para poder empadronarse.

También se podría hacer una media de empadronamiento en función del tiempo de vida efectiva, en cuyo caso podríamos censar más de seiscientas mil personas por unos días en semana santa, fromago y otros eventos, y las fiestas de agosto en los pueblos. Aunque esto sería más difícil de ejecutar por la falta de medios administrativos para censar a tantos visitantes por unos días.

Puede parecer una propuesta demasiado novedosa, pero sería justa basándonos en esa población zamorana obligada a emigrar desde hace años, que sigue manteniendo vínculos económicos y sentimentales con su tierra o la de sus familiares. Donde me nacieron como al poeta tabarés, o donde nacieron mis abuelos: "patria chica, tierra provinciana".

Y si no conseguimos la utopía del arraigo libre en un mundo de todos, siempre nos quedará la socialdemocracia del empadronamiento múltiple para compensar la despoblación que he defendido en este escrito...

Antes de que todo el mundo se llame América vaciada de humanidad, y nosotros sigamos estando en Zamora, provincia vaciada de humanos. Como parias "forzados a cantar cosas de poca importancia". Como León Felipe, poeta universal de Tábara.

