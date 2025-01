Vaya turra que nos están dando con la inteligencia artificial. Y con la inteligencia en general. Ya saben que ahora la TV que hay que comprar es inteligente o una antigualla. El móvil, no digamos. Incluso hay cerraduras "inteligentes". Ya ves tu. Pones una en la puerta y te paras a charlar con ella.

—A ver, tu que eres tan lista. ¿Lo de Trump, cómo lo ves?

Otros artículos de Braulio Llamero Lo común Sin techo Lo común Para ganar Lo común Queridos magos

Seguro que te da una lección geoestratégico y de alta política.

En fin. Y en serio. No se lo tomen demasiado en ídem. Para empezar nos cuesta saber que es la inteligencia a secas, o la natural, si hay que precisar. Nunca hemos tenido claro si alguien es inteligente o solo listo o astuto o un memorioso empollón. Es más, por aquello de que los extremos se tocan, hay veces que no sabes si alguien es un superdotado o le faltan hervores. Es tal el lío de tratar de entender la inteligencia que los "expertos" no paran de crearle adjetivos; el que más se lleva ahora es el de "emocional". Pero inteligencia emocional suena a amor odioso o nieve ardiente, me parece a mi; que no debo ser demasiado listo, supongo.

El diccionario de la Academia dice que inteligencia es "la capacidad de entender y comprender" y en segundo término, "capacidad de resolver problemas". Esto segundo es lo que cabe aplicar, como mucho, a la inteligencia artificial. Y hay que poner en duda lo de "capacidad", puesto que hoy por hoy las únicas capacidades son las de quienes las programan para que deduzcan que si a un dos le añaden otro dos calculen cuatro. Pero no hay máquinas, que uno sepa ni imagine, capaces de entender y comprender por si mismas. Ni creo que pueda haberlas nunca, porque la inteligencia es difícil de definir, precisamente porque no se reduce a procesos lógicos, matemáticos y perfectamente previsibles.

La inteligencia, como la bondad o la belleza, sabemos lo que es pero no es posible encerrarla, encerrarlas, en un fórmula precisa y exacta. Por eso es dudoso que sea posible replicarla en objetos, por sofisticados y aparentemente "inteligentes" que sean. Tómense, pues, con distanciamiento y humor todo el bombardeo actual sobre la inteligencia artificial. Será in duda un floreciente negocio, otro más, de los amos del mundo, pero tendrá poco o nada que ver con la inteligencia real. Esta bastante tiene con chapotear impotente en los mares de necedad que nos inundan, cada día un poco más.

Inteligencia es leer este artículo, u otros mejores, y extraer cada cual su propia e inimitable conclusión. Nada que ninguna máquina pueda llegar a hacer.

Suscríbete para seguir leyendo