Por qué sucede que cosas que llegan a atraernos son rechazadas por otras personas

Hubo un tiempo en que en el estadio "Ramiro Ledesma Ramos" (Hoy Ciudad Deportiva), jugaban dos hermanos con el "Atlético de Zamora". Eran sevillanos y se apellidaban Collar. Tenían un hermano, llamado Enrique, que brillaba en el Atlético de Madrid y en la selección española de fútbol. Uno de los hermanos que jugaban en Zamora lo hacía de delantero centro y el otro de interior. Este último hoy ocuparía un puesto de centrocampista o de media punta. Sin duda, era el que tenía más clase y planta de futbolista. Ambos eran bastante presumidos, tanto dentro, como fuera del terreno de juego, cuando se paseaban, arriba y abajo, por la calle de "Santa Clara".

En uno de los partidos que jugaron, siendo yo un niño, el Collar que jugaba de interior se dispuso a lanzar un penalti. No recuerdo contra que equipo. Colocó el balón cuidadosamente sobre el punto que estaba marcado a esos efectos. Dio unos pasos hacia atrás, sin perder en ningún momento la visión de la portería, y se preparó para lanzarlo. Caminó lentamente hacia el balón y, cuando estuvo a unos pocos centímetros de él, se giró inesperadamente golpeándolo con el tacón. Aquel disparo no solo sorprendió a los espectadores, y a sus compañeros de equipo, sino también al portero contrario, ya que el balón traspasó mansamente la línea de gol sin que llegara a moverse.

Me sorprendió que la gente que estaba a mi alrededor, casi todos adultos, hicieran más de un comentario censurando lo que había hecho el jugador, al considerar que había jugado de manera frívola, poniendo en riesgo la consecución de un gol que al final de la contienda podía haber sido decisivo para ganar el partido. Pero a mí me pareció asombroso que hubiera roto las reglas que imperaban en el lanzamiento de la pena máxima, y más aún que hubiera resultado ser un gol "de bandera", que era el calificativo que se usaba para definir las jugadas espectaculares.

Confieso que no he vuelto a ver lanzar un penalti de aquella manera por parte de ningún jugador, de ninguna categoría, por lo que cabe deducir que aquel "taconazo" no pasó de ser una mera extravagancia. No obstante, solo necesito cerrar los ojos para volver a visualizarlo.

Y es que hay cosas que atraen en un momento determinado. Algunas veces, por lo que se espera de ellas. Otras por ignorancia. U otras por llevar la contraria a las normas establecidas. Pero, el hecho de que lleguen a despertar atracción no tiene por qué considerarse como algo provechoso o adecuado, ni tan siquiera justo y sano.

Ahora la atracción más generalizada, también en los niños, quizás sea el uso de las redes sociales, y dentro de nada de lo que ha dado en llamarse IA (Inteligencia Artificial) . Pero, ambas tecnologías, en su conjunto ¿mejoran o empeoran la vida de las personas?

Ambas albergan partes positivas y negativas. Las plataformas de las redes sociales sirven para comunicarse y compartir información. Y tienen la ventaja de la inmediatez y de reducir distancias. Pero también albergan aspectos negativos, como el ciberacoso, las "fake news" o noticias falseadas y bulos; el "grooming" o engaño pederasta; el fácil acceso a contenidos sensibles, como la pornografía; y la perdida de contacto con el mundo real.

La IA, que es una conjunción de combinaciones de algoritmos, tiene como objetivo la imitación de la inteligencia humana, siendo su uso multidisciplinar, en el que se incluye el diagnostico de enfermedades. Aunque parece ser que tiene un límite. Así, mientras a un robot le han concedido la nacionalidad saudí, a otros dos se vieron obligados a apagarlos en 2017, supuestamente porque se habían salido del control humano.

Quizás, los niños de ahora interpreten estas tecnologías de manera positiva, como me ocurrió a mí en aquel partido de futbol. Pero más vale que no se confundan, Porque aquello del penalti, tirado "de tacón" se trataba de un mero entretenimiento y esto otro forma parte del futuro de la humanidad.

El tiempo lo dirá. Aunque quizás para entonces los inconvenientes hayan superado a las ventajas y ya sea tarde para reconducir la situación. n

Suscríbete para seguir leyendo