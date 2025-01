La noticia que el pasado domingo publicaba nuestro periódico viene a apuntalar mi artículo de ayer. Aquel en el que hablaba de "La tragedia de la vejez". El horizonte de las personas mayores, lejos de ser halagüeño, se ha llenado de sombras yo diría que un tanto tenebrosas. Parece que viviéramos una película de ciencia ficción, con resultado fatal para las personas consideradas "viejas", palabra que no me gusta.

Me viene a la memoria la película "Plan 75", de la japonesa Chie Hayakawa. Imagina el filme un futuro próximo donde sociedades como la nipona, frente al envejecimiento social y los desajustes económicos de la superpoblación, diseña un plan gubernamental para "librarse" de los más ancianos, la considerada población improductiva. No estamos tan lejos de actuaciones de este jaez. Y no tengo que retrotraerme a la pandemia sobre la que todavía hay mucho que decir. Ni tampoco trasladarme a Japón.

No voy a realizar una comparación pero no deja de resultar llamativo que el Sacyl haya sido condenado por la muerte de un zamorano, enfermo de cáncer de próstata, al que no se le hizo la pertinente biopsia por superar los 70 años. ¡No me jo…robes! Pero, ¿no son los sanitarios, y más en concreto los médicos, los que juran guardar el máximo respeto a la vida y dignidad humanas? ¿No estudian para curar, para cuidar, para salvar vidas o, eso era antes, en tiempos de Ramón y Cajal?

El paciente tenía 84 años, es decir, estaba ya sentenciado de antemano por superar la barrera de los 70. Su cáncer de próstata fue diagnosticado como enfermedad benigna cinco años antes al negarle un cribado por superar la edad ¿maldita? El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León justifica su condena por la mala praxis y negligencia del servicio de Urología de Zamora que costó la vida al paciente. Concluye la sentencia: "El tratamiento fue inadecuado para que pudiera seguir con vida". Si hubieran realizado las pertinentes pruebas posiblemente el paciente seguiría con vida. ¿Quién es un sanitario, la propia administración, el Gobierno de España o quien sea, para decidir sobre la vida y la muerte de las personas en función de su edad? Usted mismo.

