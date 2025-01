Un país hermano hundido por una dictadura

La memoria de la emigración zamorana a América durante ese siglo que transcurre entre los años sesenta del siglo XIX y la misma década, pero del XX, ha hecho que Cuba y Argentina sean los dos países que los castellanos y leoneses en general, los zamoranos en particular, sientan como más cercanos de todo el continente americano.

Sin embargo, los territorios que forman la República de Venezuela tuvieron mucha relación con lo que hoy es la provincia de Zamora. En efecto, la capital, ubicada en la parte central de la gobernación de Venezuela, fue nombrada como Santiago León de Caracas el 25 de julio de 1567 por su fundador, Diego de Losada, natural de la localidad carballesa de Rionegro del Puente. Hijo del señor de Rionegro y criado por los Pimentel, condado al que pertenecía casi todo el valle del Tera, Losada viajó joven a América y allí fundó también, en recuerdo de su tierra, y sobre las ruinas de la villa del Collado, el puerto de Nuestra Señora de Carballeda, nombrada así en homenaje a la patrona de su pueblo natal, precisamente un 8 de septiembre. Pero esta vinculación no fue la única: la actual Maracaibo se refundó de manera definitiva como Nueva Zamora de Maracaibo en 1574 en honor al gobernador, Diego de Mazariegos, natural de la capital zamorana.

Hace unos quince años, en aquella añorada Casa de Zamora al mando del ingeniero sanabrés Juan Antonio Barrio, en la que lo ciclos culturales eran continuos, el historiador Manuel Lucena -quizá el mayor experto en historia de América que hay en España- nos descubrió que la costa actual de Venezuela fue una zona de primera importancia para la Monarquía hispánica durante todo el siglo XVI, en tanto que era la zona a la que llegaban, empujados por los vientos, los navíos que arribaban a América desde la península.

El papel de Mazariegos, el del capitán Pedro Maldonado –otro Pimentel– o del propio Diego de Losada es muy relevante ya que, durante más de setenta años tras la llegada de los españoles, la Corona fue incapaz de consolidar su dominio allí. El profesor Lucena nos enseñó que muchas de las actividades llevadas a cabo a partir de los años cincuenta del siglo XVI, cuando comienza la fundación de ciudades en lo que hoy es Venezuela y Colombia, no se entiende sin el carácter de los españoles que llegaron, así como sin su cultura y las redes de paisanaje que se mantenían cuando los españoles llegaban a la costa venezolana.

Traigo este vínculo común entre Venezuela y Zamora en esta hora triste, otra más, de los venezolanos, un país arruinado y destrozado por el populismo de extrema izquierda desde la nefasta llegada del general Chávez al poder en 1999. Los datos son elocuentes: de Venezuela se han ido, desde que el socialismo bolivariano sojuzga al país, más de nueve millones de habitantes, el mayor número de desplazados de la historia moderna sin que medie una guerra de por medio. El país, con la mayor reserva petrolífera del mundo, se ha convertido en un Estado fallido, gobernado como un cártel por el círculo más cercano al ilegítimo presidente Maduro y con el único apoyo de una élite militar corrupta dedicada en gran parte al tráfico de narcóticos y la lavado de dinero.

La persecución de la oposición y el saqueo de los fondos públicos son una constante desde que Hugo Chávez ocupó el poder a finales del siglo pasado. Tras la clara victoria de la oposición democrática -agrupada tras la Mesa de la Unidad Democrática- en las elecciones legislativas de 2015, la dictadura suspendió las funciones de la Asamblea y creó una paralela afín al gobierno, bloqueando el paso a que ningún candidato pudiera derrotarlo. Con la sonrisa cómplice de una parte, la más repugnante, de la extrema izquierda occidental, participante -no solo de manera metafórica, en el saqueo al país, y facilitando los oscuros negocios de una recua de ex políticos españoles sin escrúpulos, la dictadura llegó a las elecciones presidenciales de este pasado verano. Tras ilegalizar de manera vergonzosa la candidatura de María Corina Machado, el régimen permitió presentarse a Edmundo González, un hombre mayor sin apenas carisma, pensando que no sería un rival para el siniestro Maduro. El resultado, ya lo sabe el lector, fue tan espectacular a favor de la oposición -las actas presentadas por el Centro Carter a la OEA hablan de más de dos tercios de los votos- que la dictadura no ha podido presentar otros resultados y ha optado por una huida hacia adelante, autonombrando a Maduro presidente en un nuevo golpe de Estado cuyo final es todavía incierto, visto el apoyo que las naciones del mundo libre están prestando al presidente electo, Edmundo González.

Con relación a los tiranos, el propio profesor Manuel Lucena escribía hace unos días en una reseña que "Ellos, ahora, están aquí. En cada esquina. Hay que aprender a verlos venir. Y leer mucha historia". Aprendamos, pues, a verlos venir. Y, sin dejar de apoyar a los demócratas venezolanos, no dejemos de leer historia.

Director de Asuntos Públicos de Atrevia

