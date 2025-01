Dos hombres y un destino

En 1969 se estrenaba el western que da título a estas líneas protagonizado, ni más ni menos, por Paul Newman y Robert Redford y que ha acabado por convertirse en una película de culto. Y de culto parece que hay que empezar a tomarse el destino que está trazando Alberto Núñez Feijóo con Carlos Mazón, que, por otra parte, y con todos los respetos, en poco se parecen a los protagonistas del western.

Hablaba antes de culto, porque a mí me parece que estos dos personajes, no Newman y Redford, claro, han perdido el oremus; vamos, la cordura y el juicio. Porque solo desde ahí se pueden entender las decisiones que uno y otro van tomando últimamente y, sobre todo, que Feijóo haya decidido apoyar a Mazón a muerte en una especie de juramento de sangre y de hermanamiento y que Dios reparta suerte y suerte les va a hacer falta a ambos para salir indemnes de semejante disparate. Vayamos por partes, y en síntesis, que no estamos para perder tiempo.

La UME en Utiel en lo que acabó siendo una dana de mil pares y Carlos Mazón en El Ventorro. Esto es inapelable y si se quiere interpretar podemos preguntarnos ¿cómo lo interpretaría Feijóo si el presidente de la Comunidad de Valencia no hubiese sido del PP? Pues así lo interpretamos el común de los mortales, exactamente así como él hubiera hecho: a degüello y con muy mala leche, muy mala. Y lo demás es lo demás, pero esto es incuestionable, impresentable y censurable. Pero para Feijóo parece que no y eso a pesar que Mazón fue de los primeros en dar al traste con sus expectativas de llegar a Moncloa cuando se abrazó a Vox, como otros y otras, sin dar tiempo a que el líder del partido estableciese las líneas estratégicas para las elecciones generales. Y le costó no llegar a Moncloa. Pero, con todo, un hermanamiento de sangre es un hermanamiento.

Feijóo dice que no pide una moción de censura contra el gobierno de Sánchez porque le faltan votos. Pues claro que le faltan , como a casi todos los que le precedieron

Y entremedias Feijóo dice que no pide una moción de censura contra el gobierno de Sánchez porque le faltan votos. Pues claro que le faltan, como a casi todos los que le precedieron, menuda novedad. De las seis mociones de censura al gobierno, solo una ha supuesto un cambio de presidente: la de Sánchez contra Rajoy en 2018. Pero es que la clave de una moción de censura en España no es tanto derrocar a un presidente como proponer un candidato alternativo y, por lo tanto, presentar un programa de gobierno. Y esta es la tragedia de Feijóo. Ir contra el sanchismo y su entorno no es un programa de gobierno estructurado y sistematizado; es un eslogan que sirve para hacer camisetas, pero no para acceder a Moncloa. Y vale que le faltan votos, pues claro, como les faltaron a Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias, Santiago Abascal y la pantomima de Ramón Tamames. Claro que faltan votos, pero se presenta la moción y durante unos días se da publicidad a un programa de gobierno alternativo que lo mismo acaba obteniendo un resultado en elecciones posteriores, como ha pasado otras veces, pero para eso hay que tener ese programa, no un eslogan.

Me mantengo en lo que escribí en estas mismas páginas hace unos meses aludiendo a que Feijóo no llegará a Moncloa. Ahora me ratifico y más, porque ni él ni sus asesores han entendido lo que a mí, ciudadano corriente, me parece evidente: estar en la oposición tiene la gran ventaja de poder mostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, justamente porque no se tienen las trabas ni los matices y entresijos de gobernar una nación. Y Sánchez y su entorno han puesto más que fácil hacerle una oposición serena, fundamentada y hasta intelectual y éticamente justa, y ya veremos si jurídicamente. Pero para hacer esa oposición hace falta altura de miras y, previamente, tomar decisiones dentro y hasta en contra de los propios, que son los que se controlan, se supone, y con los que se da ejemplo de nueva gobernanza en el futuro. Pero en este punto, una vez más, Feijóo une su destino a caballo perdedor.

