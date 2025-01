La tragedia de la vejez

"Hemos transformado la vejez en una especie de enfermedad incurable cuyo costo es altísimo de mantener, y todo el mundo quiere sacarse a los viejos de encima: las familias delegan en la sociedad, la sociedad delega en el Estado, al Estado un viejo no le sirve o sólo le sirve para utilizar su voto. Y los dejan, como trastos inútiles, en esos asilos en que el viejo yace descuidado, temeroso, porque no quiere denunciar por temor, donde tiene una soledad maniatada y amordazada, y está esperando allí la muerte. Y se pregunta dónde están los que estuvieron con él, sus amigos, los que hicieron con él la vida y ya no están.

Y llega un momento en que casi anhelan tirar de una vez la toalla. La ciencia ha agregado años a la vida, pero nadie agrega vida a esos años. Porque la vida, Quintero, es como una extraña partida de ajedrez. Sobre ese tablero nos han colocado a nosotros, y no sabemos quién juega la partida ni quién la gana. Sabemos sólo que la perdemos nosotros en el momento en que empiezan a retirarnos del tablero. La vida es como un vaivén entre el recuerdo y la esperanza, pero cuando queda poca esperanza y los recuerdos ya no son compartidos, ya no son una pértiga desde la que saltar a la esperanza".

He tomado prestadas estas palabras sobre la vejez que forman parte de una larga entrevista que Jesús Quintero realizó al dramaturgo Antonio Gala en 1991. Ya entonces el novelista presagió el futuro, sí, el futuro que nos esperaba a la vuelta del milenio a todos nosotros, si todos nosotros llegamos a la ancianidad, y digo ancianidad porque viejo puede ser un mueble, unos zapaos o una prenda de vestir pero nunca una persona.

Treinta y cuatro años después, las declaraciones del poeta cobran una vigencia extraordinaria. No hay más que echar un vistazo al panorama y comprobar con qué facilidad se aparca a los mayores en cuanto "estorban". Es lamentable que eso ocurra cuando nuestros mayores constituyen una pieza muy importante en la sociedad. Ojala Gala nos haga reflexionar al cabo de los años y porque donde no se honra a los ancianos, no hay futuro para los jóvenes.

Suscríbete para seguir leyendo