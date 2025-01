No es la vivienda el problema, es la política

Ya nos hemos acostumbrado a que de repente problemas de los que apenas se hablaba unos días antes, pasan a ocupar los discursos políticos y el espacio en los medios de comunicación. Bueno, si se hace para buscar a conciencia formas de resolverlo. Malo, si torticeramente se utiliza para desviar la atención de otros asuntos más peligrosos para quien gobierna o si, peor aún, forma parte de la estrategia de super ideologización y enfrentamiento social en estos tiempos en los que se exalta la polarización entre supuestos ricos y pobres, entre propietarios y no propietarios o entre jóvenes y viejos.

Ahora toca al problema de la vivienda, a la vez que se demoniza a quien promueve suelo o a cualquiera que siendo propietario de una vivienda le da por hacer con ella lo que considera oportuno.

En España se construyen actualmente en torno a noventa mil viviendas al año, aunque la media de los últimos 10 años haya sido de tan solo sesenta mil y a que con la crisis de 2008 se tocara fondo durante unos años en las cuarenta mil. Según el Banco de España y en comparación con la creación de nuevas unidades familiares, esto supone que entre 2022 y 2025 se está generando un déficit de nada menos que seiscientas mil viviendas. Esto cuando la población española ha pasado de cuarenta y cinco millones de habitantes en 2008 a más de cuarenta y ocho millones.

El diagnóstico no admite duda pero, en contra de toda lógica económica o de gestión, excepto la lógica política de algunos, de lo único que no se habla es de cómo poner a disposición más suelo, más capacidad financiera para la construcción de las viviendas, mayor agilidad en los trámites legales y administrativos para acelerar la disponibilidad de oferta y un marco normativo estable y con garantía para que los propietarios de más de una vivienda las pongan en alquiler. Es extraño y es solo por un problema de nuestra politica, que no se busquen las medidas que bajan el precio sino aquellas otras en que el dinero público va a servir precisamente para encarecerlo.

