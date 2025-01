Aquí van algunas ideas para una provincia que, según se lee y escucha por ahí, está de capa caída. Ya saben a qué me refiero: que si seguimos perdiendo población, que en los paritorios de Zamora no se vislumbra ningún cambio de tendencia con respecto a la natalidad, que si hay autovías que vete tú a saber cuándo las verán nuestros ojos, que si algunos pueblos pierden la conectividad telefónica y de televisión cuando llegan las adversidades climatológicas, que si la sanidad pública no levanta cabeza en algunas comarcas, que si los millones que iban a llegar para hacer frente a las consecuencias de los incendios de la Sierra de la Culebra serán muchos menos de lo prometido. En fin, podíamos llenar esta página dominical con un listado de problemas, dificultades, agravios, rémoras y contratiempos. Pero para qué seguir recordando lo obvio si ustedes conocen muchísimo mejor que yo lo que sucede en estas tierras del oeste peninsular. No obstante, dado que durante las últimas semanas he tenido muchísimo tiempo para reflexionar sobre estas cosas por culpa de mis achaques de salud, aquí van algunas ideas para salir del paso.

Me adelanto: es posible que ustedes las valoren como absurdas y delirantes. Yo también lo haría si perteneciera al club de la crítica permanente, a la cofradía de quienes hablan mucho y hacen poco o a la asociación de quienes hacer mutis por el foro cuando se reclama su ayuda para poner en marcha alguna iniciativa en la localidad de turno. En fin, como yo no pertenezco a estas tipologías de clubs, cofradías y asociaciones, aquí me tienen, lanzando a los cuatro vientos nuevas ideas para una Zamora que, según se dice, hace agua por casi todos los rincones. Por tanto, si fuera cierto, algo tendríamos que hacer. Por eso, aquí va otra ocurrencia de las mías: tal vez podíamos achicar el agua con la ayuda de los emigrantes que llegan a Canarias o a la Península en esos medios de comunicación tan fascinantes, llamados cayucos por si aún no se han dado cuenta. Serían manos que podrían dedicarse también a otros menesteres, ya que, como habrán escuchado estos días, uno de los males de esta provincia es que no tenemos suficiente mano de obra para realizar muchos trabajos. Y claro, si seguimos así, vamos directos al precipicio.

Y aquí va la última: dado que la natalidad está por los suelos y, según se repite una y otra vez, es una de las causas de los problemas que padecemos en estas tierras desde hace muchísimo tiempo, entonces deberíamos levantar la mano para reivindicar que los menores que llegan a Canarias en esos cayucos de muerte puedan ser acogidos aquí, en estas tierras tan necesitadas de nuevos pobladores. Fíjense bien, porque con esta iniciativa mataríamos dos pájaros de un tiro: se incrementaría la población en aquellas localidades de acogida y, a renglón seguido, conseguiríamos que muchas escuelas de nuestros pueblos volvieran a abrir sus puertas. Pero además pondríamos en práctica aquellas palabras del Evangelio que resuenan en mi cabeza estos días y que lamentablemente casi nadie menciona: "Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me distéis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme". Lo demás, créanme, es pura palabrería.

Suscríbete para seguir leyendo