Ayer mismo me decía un chavalito, "De mayor quiero ser okupa". Los argumentos que empleo para justificar su deseo estaban llenos de lógica. "A ver -me dijo- Viven por el morro, todo gratis. No pagan alquiler, ni luz, ni agua y encima tienen subvenciones. No le han dado en su vida un palo al agua, pero tienen todas las de ganar frente a los propietarios. Los que sí han currado, los que han pagado el piso, la casa o el apartamento con el sudor de su frente. En esta vida hay que tener morro. Se vive mejor".

Menos mal que poco después de soltarme toda esa retahíla con la que no comulgo, obviamente, el chavalito se pronunció de manera bien diferente. "No podemos alimentar a una sociedad de vagos y maleantes que, encima, blasona de sus hazañas". Cuánta razón en sus catorce años. Pero es lo que hay. Las autoridades tienen que reaccionar y actuar con sentido común, y en justicia. Porque es muy injusto para los propietarios sufrir esta avalancha de usurpadores que se creen con todos los derechos sobre lo que no es suyo y para más inri, amenazan e incluso cumplen sus amenazas que son violentas.

Menos buenismo absurdo. Si en verdad necesitaran un techo bajo el que cobijarse, no destrozarían las casas de la forma salvaje que hacen, arrancando todo lo que pillan, llevándose lo que les interesa y dejando la vivienda hecha una cuadra de basura e incluso heces humanas por doquier. Pero eso no lo ven ni las autoridades, que no se definen, ni los jueces que por aquello de una pretendida "vulnerabilidad", se muestran propicios a legitimar la injusticia.

Habría que revisar ciertas vulnerabilidades. Flipo con los vulnerables que llevan teléfonos de última generación y aparcan, ante la casa que okupan, automóviles que van del Mercedes al BMW o el Audi, pasando por deportivos. No entiendo esa pobreza, esa vulnerabilidad. Y para más inri, la comida les sale gratis porque la van a buscar, no a los contenedores, sino a las ONG,s que se la proporcionan. Un poquito más de control y de cuidado. Lo que aquí pasa, la tolerancia infinita, con los okupas, no ocurre en ningún país de la UE. Ya vale.

