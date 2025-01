Esos animalistas anti humanistas

El veganismo pierde todo su crédito cuando pretende hacer pasar por ciencia lo que es una mera suma de creencias

Siempre corren malos tiempos para la lírica, aunque peores son para la salud física. Y mental. Y no será porque los media no nos lo vienen advirtiendo hasta aburrir. Hemos dejado atrás unas Navidades así y asá, ni fú ni fá, medio amargas. Contenidas, sin llegar a disfrutarlas del todo.

Con el lechacito, el vino de Toro y los polvorones sobre el mantel, más ese inquietante síndrome de culpa sobrevolando como un picajoso mosquito. No hay dia en que no seamos adoctrinados con el mantra de que después de las Navidades, con tanto abrazo, beso e intercambio de bacterias y gérmenes, nos vamos a morir todos por culpa del contagioso resfriado común.

La mafia agro- farmacéutica tiene que dar de comer a sus hijos. Por eso, cuantas más vacunas contra la gripe venda, mejor. Nuestro Gobierno, leal vasallo del cártel de la aspirina, ha debido de haber comprado más viales de la cuenta, así que sigue insistiendo machaconamente: a vacunar, a vacunar, hasta enterrarlos en el mar.

O puede ser que la ciudadanía, con tanta dolencia que antes no estaba y tanto entierro de gente cercana y defunción súbita y sin explicación de gente famosa, ya no se fíe ni de los zapatos que lleva puestos. Por lo que este año no se deja camelar con la vaina esa de los picotazos ni jarta de Freixenet.

¡Extra, extra, es más difícil vacunar a un español que ver dimitir a un político!

Y ahí siguen, los mafiosos de las benzodiazepinas y sus serviles correveidiles, erre que erre, con la cantinela de que a pesar de que todo el mundo se está muriendo a nuestro alrededor víctima de la tos productiva y el moqueo, es posible vacunarse aún.

Sí, los pastores somos lobby cárnico. Y formamos parte del emporio mafioso agro-farmacéutico, igual que labradores, médicos, periodistas, políticos y veganos

Además de la temible pandemia del lagrimeo y la congestión nasal, otra pandemia más voraz si cabe, se sigue cebando con la población zamorana. La del regreso a la soledad no deseada. La familia vino, vio, se comió todo lo que había en el plato, saqueó los arcones, desvalijó las alacenas, y no venció, ni convenció, pero sí regresó a su urbanita existencia.

Lloraba mi amiga Cristina después de que se fueran los Reyes Magos y en casa se acabaran el jolgorio y la algazara. Al argumento de autoridad me remito. El Nobel de literatura John Steinbeck, aparte de esa joya que es Atormentada Tierra, nos legó su sapiencia: "La tristeza del alma puede matarte más rápido que una bacteria".

Y tanto. Los humanos somos primates, en nuestro ADN está el ser sociables, besuquearnos, toquetearnos y quitarnos pulgas y piojos. Necesitamos el contacto, formar familias, grupos, tribus, y por supuesto cabrearnos como monos, gritar y enseñarnos los dientes.

Primates que un buen día se cansaron de comer plátanos y empezaron a moldear piedras con las que cazar otros animales para alimentarse con su carne. Esta evidencia de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, negada por una parte del veganismo y esos animalistas anti humanistas.

Quienes, además de ignorar la miseria en que viven aquellos humanos que producen los vegetales, en un ejercicio de fulero engreimiento pretenden hacer pasar por ciencia lo que es mera suma de creencias. El ser humano no es vegano. El veganismo es una opción de vida.

Como lo es el celibato. La diferencia radica en que los curas no nos marean con la cantinela de que la industria del apareamiento es la que más gases contaminantes emite y más cánceres provoca, o que el lobby del viejo uno-dos nos obliga a sobre-consumir para ser más guapos y deseables.

Veganos y animalistas, que son tan esbirros del liberalismo como el resto.

Obvio que los pastores servimos al amo Capital y somos lobby cárnico. Formamos parte del emporio mafioso de la agro-farma-industria. Igual que los políticos que legislan en beneficio del cártel de los antiinflamatorios y esos periodistas empecinados en tapar los desmanes que cometen.

También los médicos, buenos conocedores de que hay enfermedades que mejor sería prevenir con una alimentación saludable antes que curar con una pastilla. O los labradores, perfectos sabedores de que están matando la gallina de los huevos de oro, verbigracia esa tierra cultivable que nos da de comer, a cambio de treinta piezas de plata y una PAC.

El veganismo y el animalismo radicales no son la salvación del planeta. Igual que la salvación de nuestra Casa Común, no pasa por dejar de ir al gym, a la clínica de estética o a las rebajas de Zara.

Esos monos que evolucionaron de frugívoros a omnívoros, y de cazadores recolectores nómadas a agricultores y ganaderos sedentarios, lo que tienen que hacer es recuperar la voluntad y la inteligencia que les diferencia del resto de animales.

Inteligencia como la de saber diferenciar entre animales que malviven entre rejas y animales que pastan en libertad. Del mismo modo que no es lo mismo ser humano en Gaza que en Israel.

Steinbeck al principio, Steinbeck al final: "No sé si existen hombres excepcionales o si algunos seres son tan humanos como para que los demás parezcan irreales. Quizás de vez en cuando nazca un ser sobrenatural. Con una enorme energía y la serenidad de las montañas. Con una pasión salvaje, fiera e intensa como el rayo, y tan espontánea como este".

Nadie definió de un modo más hermoso a los pastores.

Ganadera y escritora

Suscríbete para seguir leyendo