La vaca y la humorista

La "gracia" interpretada por una mujer que se dedica al humorismo, ha hecho correr ríos de tinta a comienzos de este nuevo año. Y es que, a esa señora o señorita, o como quiera ahora que se diga para referirse a una mujer, le dio por practicar la provocación durante el programa de "las uvas", emitido por Televisión Española la noche del treinta y uno de diciembre. Y lo consiguió sin despeinarse. Desde luego mucho más fácilmente que lo sería acertar una Bono Loto u obtener un premio en las quinielas.

No hay nada más sencillo que provocar a un grupo mayoritario de personas, diciendo o haciendo alguna sandez que pueda llegar a herir su sensibilidad. En este caso, mezclando una imagen religiosa con la de "la vaca que ríe" (¡Perdón! Con la de la vaca del programa de televisión "Grand Prix"). Algo tan burdo y tan falta de ingenio, como eficaz a la hora de sembrar discordias. Máxime en una sociedad tan polarizada como la nuestra.

Lo de exagerar y decir astracanadas es muy fácil. Algo tan simple como cuando los niños se destetan y empiezan a decir lo de "culo, caca y pis". Hacer pasar un buen rato a la gente sin recurrir a lo escatológico, a lo burdo y a la ofensa personal resulta bastante más difícil.

El hecho de que la humorista se aprovechara de una televisión, que pagamos todos (incluidos los fieles pertenecientes a la religión católica) para salir por peteneras, hace que el tema haya sido aún más controvertido.

Confieso, que no he llegado a ver nunca ese programa, el de "Grand Prix", y que, por tanto, no puedo hacerme a la idea de cual haya podido ser la secreta intención de la humorista. Pero el hecho de establecer una interrelación entre la figura de Jesucristo y la de una vaca parece motivo suficiente para advertir una enorme disfunción, no solo física sino también metafísica, incluso sin haber leído a Aristóteles.

La humorista en cuestión, con posterioridad a su provocación, ha sido objeto de críticas en algunos medios de comunicación, y de ataques mezclados con insultos en las redes sociales. Lo primero es algo que cabía esperar. Y lo segundo también, aunque nadie tenga derecho a insultar a alguien; y en este caso con mayor motivo al ampararse en el anonimato que permiten esas “cosas” llamadas redes sociales.

Se entienden ciertas reacciones por parte de quienes defienden a ultranza a la humorista, especialmente cuando los calificativos empleados por algunos usuarios de las redes, se pasaron cien pueblos. Pero no tanto cuando dichas calificaciones hacían mención a su aspecto físico, llamándole "gorda". Tal calificativo no debería resultar ofensivo, para quien se permite atacar a colectivos haciendo uso de caricaturas. Porque, si se tiene sentido del humor en una dirección también se debería de tener en la opuesta. O sea, que debería haber un ir y venir, un estar predispuesta a caricaturizarse a sí misma.

Por otra parte, quien siembra vientos corre el riesgo de recoger tempestades. Y eso es lo que ha pasado. Nada inesperado. Algo totalmente previsible. Algo buscado.

Pero además de los que se posicionan a su favor o en su contra, quizás existan otros grupos que sean de la opinión de que la cosa no ha sido para tanto. Ni para hacer una cruzada contra los infieles, como hacía "El Guerrero del Antifaz", propinando mandobles con su espada a diestro y siniestro; ni para elevar a los altares a la humorista como si se tratara de una "Juana de Arco" camino de la hoguera.

Lo que sí parece caber, es un debate sobre donde están los límites entre hacer humor y respetar los sentimientos íntimos de la gente. Hay humoristas que han encontrado ese punto "g", y no por ello han fracasado en su carrera profesional, sino que muchos de ellos han triunfado plenamente.

Libertad de expresión sí, pero ¿sin límites?

