Lo de la vivienda no es un derecho, por mucho que lo diga la irreformable Constitución. Es una maldición. Recuerda uno cuando, en mejores tiempos, compró su primer piso, tras muchos años de casa en casa y de alquiler. Lo empezaron pagando mis padres, claro, porque el primer sueldo me daba para el plazo mensual y si no me iba de juerga. El caso es que yo, ingenuo siempre, pensé que la propiedad me salvaba del maldito pago mensual de los alquileres. Pero ja. Descubrí -de joven descubres el Mediterráneo a cada paso- que, además de la letra mensual, ahora pagaba una cosa que se llamaba "comunidad", y otra "gastos" (luz, agua, basuras…), y cada año "impuestos" por la suerte de ser propietario… Procedía de un pueblo, donde no se conocía lo de la "comunidad", porque eran casas individuales, y como buen niño de los demás gastos ni me enteraba. De ahí mi asombro.

Y de ahí que siempre me haya parecido una maldición lo de la vivienda: o pagas por alquilar o pagas por poseerla, aunque no sea lo mismo. Hoy se ha llevado al límite, pero nada que no se viera venir. A mi me gustaba lo de antes en los pueblos o lo que también se veía en algunas películas del Oeste. ¿Alguien necesitaba casa para crear una nueva familia o proyecto en común? Pues se le asignaba un pedazo de suelo. Después quedaban un día e iban todos los disponibles a levantar la casa. Usaban piedras, adobe y lonjas de pizarra donde no había otra cosa; madera en otros lugares con más árboles que piedras, etc. En pocos días, la casa estaba terminada y la nueva pareja, bajo techo propio.

A estas alturas eso suena a utopía bucólica extrema, y más en las ciudades, donde no se construye en el suelo, sino en el aire. Pero no hace tanto que sucedía algo parecido en las ciudades. Hablo de los años sesenta, cuando surgieron "de la nada" barrios como Pinilla, San José Obrero, Arenales y otras periferias. Ahora mismo se puede ver una estupenda película que va de lo mismo: "El 47". En este caso, en Barcelona por esos años. Muchos de esos barrios se crearon con gente que llegaba expulsada del campo y se construía su propio techo. Por eso ven aún algunas casitas bajas, precarias, "de pueblo". En la película explican que una ley prohibía derribar casas recién construidas siempre que tuvieran un techo. Así que los recién llegados se unían para hacer sus casas por la noche con lo que podían, ponían tejado, y tenían casita.

Hoy se ha laminado cualquier posibilidad legal de construirse un techo a quienes no tienen nada. El derecho se ha convertido en negocio. Y no puedo dejar de pensar que la cosa no tendrá arreglo mientras no se empiece por ahí. La maldición debería ser para quienes negocian con la necesidad.

Suscríbete para seguir leyendo