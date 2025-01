Me gustaría que Zamora encabezara otras estadísticas bien diferentes a la que nos ocupa. Me quedo con las ganas. Me da mucha rabia que nuestra provincia sea una de las dos de la región con más muertos y mayor aumento de siniestros mortales. No se puede negar que las imprudencias están a la orden del día y junto a las distracciones al volante son la principal causa de accidentes mortales.

Las distracciones habituales incluyen el uso del teléfono móvil, sin el que parece que no pudiéramos vivir, la manipulación de dispositivos de navegación, la interacción con otros pasajeros y un elemento que es imperdonable no tener en cuenta: el uso del cinturón de seguridad. Si nos fijamos en las causas que provocan los accidentes nos daríamos cuenta de que muchos de ellos se podrían evitar fácilmente.

Las estadísticas nos dicen que son ya muchos años seguidos los que tienen a las distracciones al volante como principal motivo de siniestro total. El protagonista indiscutible, con notoria diferencia, de esas distracciones no es otro que el dichoso teléfono móvil. Es verdad que el móvil es un elemento que nos puede aportar seguridad y ayuda, sobre todo en momentos de emergencia, como al suceder un accidente o avería. Pero utilizarlo por ocio, entretenimiento o, simplemente con cualquier motivo no relacionado con la conducción, supone aumentar de forma considerable el riesgo a sufrir un siniestro.

Responder una llamada, leer mensajes, contestar de forma escrita o incluso usar las redes sociales, son algunas de las acciones imprudentes que se realizan mientras se conduce. Si simplemente no usáramos el teléfono móvil mientras conducimos, la siniestralidad bajaría a niveles mínimos en comparación a otros años. Tampoco podemos obviar otros dos elementos importantes: el alcohol y las drogas que mantienen su parte de responsabilidad. Todo ello cuando socialmente existe una gran conciencia de que alcohol y drogas son incompatibles con una conducción segura.

No podemos echar en saco roto el exceso de velocidad. Por responsabilidad no podemos permitir que Zamora siga siendo carne de estadística en materia de siniestralidad vial.

