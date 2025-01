Entre la realidad y el deseo

Sea del diplomático francés Charles Maurice de Talleyrand o no, lo cierto es que la expresión que ha pasado al acervo hispano, con mayor gracejo que con el que pudiera haberla dicho Talleyrand, es "lo que no pué zé, no pué zé y ademá ez impozible", del torero Rafael Guerra, Guerrita. Y viene a colación, porque somos muy dados a desplazar nuestra responsabilidad a agentes externos, quizás como forma de autoprotección. Si no puede ser, no merece la pena perder ni un segundo en intentar lo imposible y ni siquiera vale quejarse, que ya escribe Eduardo Mendoza en su última novela que "quejarse por lo que no tiene remedio es propio de viejos y de idiotas".

Afortunadamente, no son tantas las veces en las que la realidad se muestra tan firme y externa a nuestras propias decisiones y es aquí donde se produce el choque entre nuestra realidad y nuestro deseo y que tan bien poetizó Luis Cernuda, porque lo importante es que seamos capaces de hacer realidad nuestros deseos y para ello es imprescindible la coherencia.

Ser coherente implica, diccionario en mano, tener una "actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan"; o sea, pensar previamente para construir esos principios y ajustar nuestras acciones a los que establezcamos como vitales y que, sin duda, serán nuestros deseos de ser en la vida. Vamos, que lo que tendremos que tener claro es qué queremos ser y cómo queremos vivir, por lo que no estaría de más que nos dedicásemos un tiempo, a pesar de esta vorágine del vivir, para establecer con qué criterios y deseos irrenunciables queremos vivir para meterlos en nuestra mochila en el camino de vivir como queremos, aun cuando ese camino no vaya a ser siempre de rosas, pero, al menos, incluso lleno de arañazos, con la esperanza de afirmar que ha merecido la pena vivir y haberlo hecho sabiéndonos nosotros mismos. Con luces y con sombras, pero hemos sido capaces que hacer lo que pensábamos y deseábamos.

Obvio es reconocer que proceder al revés es más cómodo. Vivamos sin más y sobre la marcha justifiquemos hasta la mayor de nuestras gilipolleces, a ser posible echando culpas a otros si la cosa no salió bien. Desde luego, no es empresa fácil conseguir capear cada día, pero este planteamiento encierra una enorme trampa: que acabemos justificándonos con tal de no enfrentarnos a nuestra responsabilidad en lo hecho o no, aunque poco tenga que ver con lo que deseábamos.

Mi caro amigo sanabrés Manuel Mostaza, asiduo en estas páginas, tiene una frase que siempre me ha parecido una de sus genialidades: "Quien se esconde tras los días lo encuentran tras los años". En ella se encierra toda una filosofía de vida que mucho tiene que ver con la coherencia. Si nos dejamos llevar por la rutina de la realidad abandonando cumplir nuestros deseos es probable que cada noche durmamos más por cansancio que con paz. Pero cuando con los años acabemos siendo descubiertos por tantos deseos abandonados y de imposible recuperación, entonces, la noche se hará tan larga como la vida que hemos dedicado simplemente a pasar más o menos entretenidos y demasiadas veces doloridos, quizás demasiadas. Y entonces, lo mismo nos asalta una pregunta en cualquier duermevela: ¿Para qué? Y no encontraremos respuesta.

Suscríbete para seguir leyendo